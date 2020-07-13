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Местная власть не реагирует на ситуацию с полигоном ТКО и не советуется с народом, считают активисты Бердска. Они отправили письмо лидеру единороссов Медведеву

12:30 13.07.2020, Алина Бурова Фото: Натальи Слесаревой
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Загрязнение от мусорной свалки приведет к увеличению показателей заболеваемости хроническим бронхитом, бронхиальной астмой, болезнями сердечно-сосудистой системы, а также повлияет на общие показатели смертности населения, уверены общественники.

Местная власть не реагирует на ситуацию с полигоном ТКО и не советуется с народом, считают активисты Бердска. Они отправили письмо лидеру единороссов Медведеву
Активисты Бердска написали коллективное обращение Дмитрию Медведеву в рамках общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Местная власть не реагирует на ситуацию с полигоном ТКО и не советуется с народом, считают активисты Бердска. Они отправили письмо лидеру единороссов Медведеву

Местная власть не реагирует на ситуацию с полигоном ТКО и не советуется с народом, считают активисты Бердска. Они отправили письмо лидеру единороссов МедведевуЗакрыла доступ СМИ к обсуждению темы полигона ТКО на заседаниях рабочей группы власть БердскаЕщё 58 новостей

10 июля действовала мобильная общественная приёмная Председателя Партии «Единая Россия». В рамках работы данной общественной приемной у жителей города Бердска появилась возможность получить юридические консультации от юриста Региональной общественной приёмной, задать вопросы специалистам Центра социальной поддержки населения и Пенсионного Фонда РФ по теме социальной поддержки семей с детьми, обсудить вопросы вывоза ТКО с представителем регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск», а также написать обращение в адрес Руководителя Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Новосибирской области.

Одной из актуальных тем, которая волнует не только жителей Бердска, но и всей Новосибирской области является строительство предполагаемой мусорной свалки вблизи бердского кладбища. Как заявил мэр Бердска Евгений Шестернин участок находится на территории Искитимского района.

— Участок у компании в собственности, но для строительства свалки, нужно около года — нужно пройти массу согласований с правительством Новосибирской области и экспертами, — сообщил Евгений Анатольевич «Курьер. Среда. Бердск» 12 июня.

В настоящее время в 100 м от кладбища Бердска и в 1 км от ближайших садовых обществ на землях Искитимского района роют котлован. Люди возмущены и обеспокоены. С каких это пор курортный Бердск стал пристанищем для мусорных отходов? Ранее жители говорили о том, что запах и вонь с участка будет идти на огороды жителей, произойдет загрязнение почвы, значительно увеличится риск ухудшения здоровья людей. Так кто же защитит право людей на благоприятную окружающую среду?

Экологическая организация «Зеленый патруль» не первый день ведут борьбу против строительства мусорного полигона ТКО. В масштабах мобильной общественной приёмной участники организации и жители Бердска написали коллективное обращение к Председателю Партии «Единая Россия» Дмитрию Анатольевичу Медведеву.

Одна из представительниц организации «Зеленый патруль» и бердская активистка Наталья Слесарева прокомментировала решение обратиться к политическому деятелю таким образом:

— Написали коллективное обращение, потому что мы возмущены. Мы возмущены тем, что местная власть не реагирует и не советуется с народом. Люди в достаточной мере не осведомлены, что происходит, — рассказала Наталья Слесарева.

В тексте обращения активистами упомянуто о том, что администрация Искитимского района, администрация города Бердска и администрация Новосибирской области нарушили права людей на благоприятную окружающую среду, гарантированные статьей 42 Конституции РФ. Также обратившиеся попросили Председателя «Единая Россия» Дмитрия Медведева дать поручение разобраться лицензирующим и надзорным органам в законности создания на частном земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 нового полигона ТКО.

Это же обращение Наталья Слесарева отнесла в администрацию Бердска 10 июля.

С подробным текстом обращения вы можете ознакомиться ниже.
Местная власть не реагирует на ситуацию с полигоном ТКО и не советуется с народом, считают активисты Бердска. Они отправили письмо лидеру единороссов Медведеву

Местная власть не реагирует на ситуацию с полигоном ТКО и не советуется с народом, считают активисты Бердска. Они отправили письмо лидеру единороссов Медведеву

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От редакции

Молодцы?

Аноним, 13 июля 2020 12:52
А если попробовать написать в местную прокуратуру подобное заявление?
Аноним, 13 июля 2020 13:20
Аноним, 13 июля 2020 12:55
Пчелы против меда?))
гриша, 13 июля 2020 13:16
Теперь точно ничего не построят.Если общественники взялись за дело, то крышка этим мусорным бизнесменам. Тюрьму не построили и завод не построят, за руки возьмемся и отстоим право свое на достойное существование. А нужно и под бульдозеры ляжем, не в первой. Молодцы бердчане. Не посрамим гордое звание города курорта.
!!!, 13 июля 2020 14:01
Ну если самому Медведеву,то тогда конечно...!
Аноним, 13 июля 2020 14:03
Молодцы.

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