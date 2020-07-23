«Политическая расправа»? Противницу мусорной свалки Наталью Слесареву судят за пикет в Бердске

Административный протокол активистка называет давление власти, способом дисквалифицировать ее как кандидата в депутаты заксобрания Новосибирской области. О судебном заседании ее не известили.

Одиночный пикет в маске провела Наталья Слесарева 12 июня

В Бердском городском суде в четверг, 23 июня, назначено рассмотрение административного дела по нарушению режима самоизоляции против известной общественницы Натальи Слесаревой. Пока неизвестно, какое наказание получила активистка — предупреждение или штраф. Но самой нарушительницы в заседании не было. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сама Наталья, о суде она не знала, поскольку ее никто не предупредил.

— Повестку о явке в суд мне не присылали, не звонили. Я впервые слышу о судебном заседании, — возмущена Слесарева, отметив, что будет требовать отмены заочного решения, если суд его принял.

Общественница предполагает, что дело касается ее первого пикета против появления мусорной свалки у бердского кладбища в Искитимском районе, который она провела 12 июня. По словам Слесаревой, только тогда «она общалась с полицией». Остальные ее многочисленные акции обходились без полиции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 12 июня известная бердская активистка Наталья Слесарева, являющаяся членом общественной организации «Зеленый Патруль», выступила против возможного строительства полигона ТКО под Бердском у микрорайона Юго-Восточного. Она встала в одиночный пикет у дороги с плакатом, предупредив об акции главу города и его зама смс-сообщением.

На место акции оперативно приехали сотрудники полиции. Она заподозрили, что Наталья Слесарева нарушила режим самоизоляции и провела публичное мероприятие. От подписи в протоколе она отказалась. Пикетирование проводилось в маске и без привлечения других людей, по ее мнению. В то же время общественница написала заявление в полицию с просьбой выяснить, что планируют строить на участке между Бердском и Искитимом. Тогда об этом еще было мало известно.

Происходящие судебные разбирательства Наталья Петровна расценивает давлением власти на нее как на выдвиженца в депутаты заксобрания Новосибирской области. Напомним, что она баллотируется по бердскому округу №16 по списку партии «Родина».

— Они хотят дисквалифицировать меня как кандидата в региональный парламент, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» 23 июля Слесарева. — Но тем самым они меня только укрепили в моей правоте, зарядили мои силы. Буду дальше с ними бороться. Политической расправы у них не получится.

Подозрительным ей показалось то, что протокол поступил об административном правонарушении поступил в суд 30 июня. А его рассмотрение назначено на 23 июля — после того, как облизбирком утвердил списки кандидатов на сентябрьские выборы, в которых есть ее фамилия.

По словам Слесаревой, административный протокол, о котором она только что узнала, лишь добавил ей сил, утвердил ее в том, что она на правильном пути в борьбе за чистый и комфортный Бердск. И по новой свалке, и по уличным торговцам, которые «с барахлом» заполонили весь город, и по бомжам, загадившим городской парк.

Несмотря ни на что она намерена продолжать свою активную общественную деятельность, писать в прокуратуру и отдел МВД по тем «безобразиям, которые творятся в Бердске».