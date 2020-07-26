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Ковид прет: 109 новых зараженных выявили за сутки на 26 июля в Новосибирской области. Всего 8826 больных коронавирусом

12:54 26.07.2020 Фото: pexels
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За время пандемии в регионе 6769 человек выздоровели. Из низ 42 за последние 24 часа. Всего в Новосибирской области сделали 297 929 тестов на коронавирус.

Ковид прет: 109 новых зараженных выявили за сутки на 26 июля в Новосибирской области. Всего 8826 больных коронавирусом
Выздоровели еще 42 пациента с коронавирусом в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ковид прет: 109 новых зараженных выявили за сутки на 26 июля в Новосибирской области. Всего 8826 больных коронавирусом

200 жертв коронавируса: Скончались двое мужчин 43 и 45 лет и две женщины 73 и 74 лет за сутки на 26 июля в Новосибирской областиCOVID-19 подозревают у 172 жителей Бердска на 26 июля. 35 из них — детиЕщё 1797 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 26 июля в регионе выявили 8 826 случаев COVID-19 (+109 за последние сутки), в том числе 524 ребенка. 6 769 человек выздоровели (+42 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 43 года и 45 лет, и женщины, им было 73 года и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 200 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 79 человека. На ИВЛ – 23 пациента.

Госпитализированы 66 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 602.

В больницы районов области госпитализированы 864 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделали 297 929 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 595 жителей региона, 30 436 человек сняты с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние 24 часа в городе выявили 4 новых заболевших коронавирусом. Таким образом общая цифра зараженных за пандемию в Бердске — 160.

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