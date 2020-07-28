Молитва об исцелении болезней святому князю Владимиру 28 июля

К иконе обращаются с просьбой об исцелении от болезней, особенно от заболеваний глаз.

Князь Владимир был мудрым государственным деятелем

В историю он вошел как Владимир Красное Солнышко, а впоследствии был канонизирован как святой равноапостольный князь, то есть приравненный к апостолам за распространение христианства.

В правление князя Владимира после принятия христианства на Руси началось распространение грамотности, строительство православных храмов.

Значение иконы св. князя Владимира

Для каждого мальчика, юноши, мужчины, нареченного именем Владимир, значение иконы «Святой Владимир» неоценимо, ведь это его небесный покровитель, к которому можно обращаться в трудную минуту жизни. Лучшим подарком новорожденному или новокрещеному Владимиру станет икона «Князь святой Владимир».

Кроме того, св. князь Владимир почитается в качестве покровителя внутренних войск нашей страны.

В чем помогает икона князя Владимира

К иконе обращаются с просьбой об исцелении от болезней, особенно от заболеваний глаз. По преданию, практически полностью утративший зрение из-за тяжкого недуга, князь после обряда крещения вновь обрел его.

Князь Владимир был мудрым государственным деятелем, поэтому его икона помогает не только в ответ на просьбы личного характера — ей молятся, чтобы Господь избавил Россию от врагов, чтобы она преодолела свои внутренние проблемы, чтобы воцарился мир, и укрепилась вера.

Память 28 июля.

Молитва перед иконой

Святой угодник Божий, премудрый князь Владимир! Не обойди вниманием мольбы наши, умоли Господа о нас, дабы не прогневался он за грехи наши, вольно или невольно совершенные, но удостоит милосердия Своего и прощения, дабы могли мы удостоиться Спасения и Царствия Небесного. К Тебе, всемилостивый, взываем: упаси от врагов видимых и невидимых, от наветов дьявольских и человеческих, от недугов телесных и душевных. Не оставь своим покровительством в делах, во благо человеческое совершаемых. Во веки веков славу воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Источник: omolitvah.ru