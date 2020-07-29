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Коронавирус умирает в воде? Не размножается — точно

20:25 29.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Анна Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также неустойчив к температурным изменениям.

Коронавирус умирает в воде? Не размножается точно
Анна Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Коронавирус умирает в воде? Не размножается точно

Коронавирус умирает в воде? Не размножается — точноПоделись с теми, кто голодает в пандемию в БердскеЕщё 1812 новостей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также неустойчив к температурным изменениям. Об этом она сообщила на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, хотя наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сказала она.

Ранее на совещании президент России Владимир Путин заявил, что резкая отмена ограничений, связанных с распространением коронавируса, чревата повторным ростом числа заболевших.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отметил, что рост заболеваемости связан с игнорированием населением мер борьбы с вирусом.

По данным оперативного штаба, за сутки выявлено 5475 новых случаев заражения COVID-19, 8116 человек выздоровели, 169 пациентов умерли.

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