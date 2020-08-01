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Победили CONID-19? Выздоровели 80% заразившихся коронавирусом в Новосибирской области

11:26 01.08.2020 Фото: Nso.ru
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По словам главы минздрава Хальзова, «тяжелых» пациентов из районов переводят в областной центр. Открытие дополнительного коечного фонда не планируется.

Победили CONID 19? Выздоровели 80% заразившихся коронавирусом в Новосибирской области
Около 80% заразившихся коронавирусом выздоровели в Новосибирской области, сообщил Константин Хальзов
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Победили CONID 19? Выздоровели 80% заразившихся коронавирусом в Новосибирской области

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«На сегодняшний день в регионе выписано с выздоровлением от коронавирусной инфекции 7 425 человек, что составляет около 80% от общего количества заболевших. Проведено около 310 тысяч исследований. В медицинские учреждения продолжает поступать новое оборудование, при этом наш коечный фонд не заполнен, а все «тяжелые» пациенты из районов области переведены в город Новосибирск. Подтверждаются те тенденции, которые были нами зафиксированы по снижению тяжести пациентов и по выписке. Есть все основания предполагать дальнейшее улучшение ситуации», – отметил Константин Хальзов.

Напомним, ранее министр здравоохранения региона обратил внимание, что в Новосибирской области продолжает увеличиваться количество проводимых тестов на коронавирус. Кроме того, благодаря снижению тяжести состояния поступающих в больницы пациентов появилась возможность для маневров в коечном фонде и переводе «тяжелых» пациентов из районов в областной центр. Открытие дополнительного коечного фонда не планируется.

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