Шок-ковид: 6 новых зараженных COVID-19 выявили в Бердске за сутки на 2 августа. Число больных приближается к 200

Выздоровели 183 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние 24 часа в Бердске взяли еще 40 тестов.

196 случаев коронавирса зарегистрировали в Бердске на 2 августа

По данным оперативного штаба, на 2 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусной инфекции находятся 109 горожан. Из них 23 ребенка. По постановлению Роспотребнадзора — все. Самообратившихся нет.

За сутки медики взяли 40 тестов на коронавирус. Люди ждут результатов. К воскресенью выздоровело в общей сложности 183 человека.

За последние сутки выявлено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Число заразившихся COVID-19 в Бердске теперь составляет 196.