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Шок-ковид: 6 новых зараженных COVID-19 выявили в Бердске за сутки на 2 августа. Число больных приближается к 200

14:12 02.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выздоровели 183 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние 24 часа в Бердске взяли еще 40 тестов.

Шок ковид: 6 новых зараженных COVID 19 выявили в Бердске за сутки на 2 августа. Число больных приближается к 200
196 случаев коронавирса зарегистрировали в Бердске на 2 августа
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Шок ковид: 6 новых зараженных COVID 19 выявили в Бердске за сутки на 2 августа. Число больных приближается к 200

32 дня нет результатов бесплатных анализов по акции от ЦГБ Бердска. Информацию о них ждут из Минздрава, сообщила Алла ДробинскаяШок-ковид: 6 новых зараженных COVID-19 выявили в Бердске за сутки на 2 августа. Число больных приближается к 200Ещё 1836 новостей

По данным оперативного штаба, на 2 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусной инфекции находятся 109 горожан. Из них 23 ребенка. По постановлению Роспотребнадзора — все. Самообратившихся нет.

За сутки медики взяли 40 тестов на коронавирус. Люди ждут результатов. К воскресенью выздоровело в общей сложности 183 человека.

За последние сутки выявлено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Число заразившихся COVID-19 в Бердске теперь составляет 196.

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От редакции

Ковид никак не успокоится?

Аноним, 02 августа 2020 10:55
Пока все не переболеют, не успокоится. Это абсолютно так же, как и с гриппом.
Гость, 02 августа 2020 11:41
Обратите внимание что практически нет самообратившихся! Люди не следят за собой, надеются на авось! А он может быть очень не простой! Количество заражённых растет! Будьте внимательны!

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