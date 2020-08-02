Шок-ковид: 6 новых зараженных COVID-19 выявили в Бердске за сутки на 2 августа. Число больных приближается к 200

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
По данным оперативного штаба, на 2 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусной инфекции находятся 109 горожан. Из них 23 ребенка. По постановлению Роспотребнадзора — все. Самообратившихся нет.
За сутки медики взяли 40 тестов на коронавирус. Люди ждут результатов. К воскресенью выздоровело в общей сложности 183 человека.
За последние сутки выявлено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Число заразившихся COVID-19 в Бердске теперь составляет 196.