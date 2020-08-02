Какое новое пособие начнут выплачивать на детей в августе 2020?

Миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице с 1 августа. Это 3000 рублей, положенные людям с несовершеннолетними детьми.

России с августа начнут выплачивать новое пособие

Российские власти с 1 августа начнут выплачивать новое пособие российским родителям, которые в период пандемии остались без работы. Всем, кто потерял рабочее место во время вызванного коронавирусом кризиса, полагается по три тысячи рублей на каждого ребёнка в семье.

Отметим, что подобные выплаты существовали и раньше, но они касались лишь родителей, которые потеряли работу до 1 марта, теперь же пособие от государства могут получить все безработные мамы и папы.

Чтобы стать получателем пособия, нужно сначала оформить статус безработного. Таким образом к пособию по безработице (на сегодняшний день составляет 4 500 рублей) добавится ещё три тысячи рублей на каждого ребёнка в семье.

Новое пособие смогут получить миллионы россиян.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. Об этом говорится в письме зампреда ФНПР Давида Кришталя, которое было направленно в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.