Отказался рассматривать иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет суд. Им не положены «коронавирусные» выплаты

В иске родители заявляли, что указ президента о дополнительных выплатах нарушает права и интересы детей в возрасте от 16 до 18 лет, установленные семейным законодательством.

В иске родители заявляли, что указ президента о дополнительных выплатах нарушает права и интересы детей в возрасте от 16 до 18 лет

Верховный суд отказался рассматривать коллективный иск родителей к Владимиру Путину о нарушении прав детей старше 16 лет, на которых не распространяются дополнительные выплаты из-за коронавируса. Соответствующую информацию «МБХ медиа» обнаружило в картотеке суда.

Иск подавал штаб муниципального депутата Юлии Галяминой, адвокат Михаил Игнатьев сообщил «МБХ медиа», что причина отказа суда пока неизвестна. «Планируем обжаловать в установленном порядке», — сказал он.

В иске родители заявляли, что указ президента о дополнительных выплатах нарушает права и интересы детей в возрасте от 16 до 18 лет, установленные семейным законодательством. Родители также считают, что указы президента противоречат утвержденной им концепции демографической политики России до 2025 года, а также нормам международного права, в том числе Конвенции о правах ребенка.

В мае Путин подписал указ, согласно которому в июле каждая семья с ребенком до 16 лет получит дополнительные 10 тысяч рублей из-за трудностей во время коронавируса. 23 июня президент заявил о повторе выплат. На эти цели из бюджета выделили 548 млрд рублей.

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова обращалась в Минтруда с предложением распространить выплаты на детей старше 16 лет, но в министерстве не поддержали идею и предложили трудоустраивать детей.

Источник: mbk-news.appspot.com