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О чем принято молиться и кому помогает святая Мария Магдалина в день памяти 4 августа 2020 года

19:27 03.08.2020 Фото: omolitvah
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Молитва Марии Магдалине поможет в момент раскаяния за грехопадение, обращаются к ней и женщины, сделавшие аборт. Защитит молитва святой и от дурного глаза и порчи.

О чем принято молиться и кому помогает святая Мария Магдалина в день памяти 4 августа 2020 года
Христиане всего мира почитают эту женщину, за то, что она не побоявшись смерти, сумела избавиться от своих пороков и стать святой
Сюжет: Православные обряды
О чем принято молиться и кому помогает святая Мария Магдалина в день памяти 4 августа 2020 года

О чем принято молиться и кому помогает святая Мария Магдалина в день памяти 4 августа 2020 годаМолитвы Марии Магдалине в помощь от избавления грехов 4 августа 2020 годаЕщё 174 новостей

О Марии Магдалине, раскаявшейся блуднице, следовавшей по пятам за Христом и ставшей его самой верной ученицей, стоявшей вместе с матерью Иисуса у креста с его распятым телом, известно многое. Почитается эта женщина и в Православной, и в Католической церкви, ибо сердце её было до конца жизни предано Сыну Божьему, а её непоколебимая вера позволила ей избавиться от пороков и одержать победу над страхом смерти. Молитва Марии Магдалине, в том числе и на русском языке, может помочь в самую трудную минуту.

В чем помогает икона Марии Магдалины?

Христиане всего мира почитают эту женщину, за то, что она не побоявшись смерти, сумела избавиться от своих пороков и стать святой.
Молиться и просить о помощи перед иконой святой Марии Магдалины могут все:

  • грешники, желающиеполучитьуГосподапрощенияиизбавитьсяотсвоихпороков;
  • женщиныидевушки,совершившиегрехаборта;
  • люди,попавшиеподдавлениепагубныхпривычек;
  • аптекари и парикмахеры (они считают святую своей покровительницей).

Просят икону Марии Магдалины о защите от плохого глаза, а также снятии порчи и родовых проклятий. Молиться данной святой нужно в тишине перед горящей свечей или лампадой.

О чем молятся Марии Магдалине?

Для чего нужна молитва святой Марии Магдалине, в чем помогает она верующим? Прежде всего, слова молитвы позволят избавиться от дурных помыслов и привычек – алкоголизма и наркомании.

Молитва Марии Магдалине поможет в момент раскаяния за грехопадение, обращаются к ней и женщины, сделавшие аборт. Защитит молитва святой и от дурного глаза и порчи.

Источник: omolitvah

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