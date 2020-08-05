Умерли 5 врачей от COVID-19 в Новосибирской области. В Бердске — ни одного

Минздрав считает только врачей. Не ведут учет умерших от COVID-19 медсестер и санитаров в Бердске, Новосибирске и Искитиме, рассказал министр Хальзов.

Весь медицинский персонал работает с пациентами в одноразовых костюмах

Сколько врачей умерли от коронавируса за время эпидемии? Этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» задал в министерство здравоохранения Новосибирской области. Накануне пришел ответ. Напомним, минздрав считает только врачей: Не ведут учет умерших от COVID-19 медсестер и санитаров в Бердске, Новосибирске и Искитиме, рассказал министр Хальзов.

— По данным на 1 августа 2020 года за период распространения COVID-19 в Новосибирской области зарегистрировано 5 случаев смерти врачей (медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование) от COVID-19, — сообщили в минздраве «Курьер. Среда. Бердск».

По данным на 1 августа 2020 года за период распространения COVID-19 в Новосибирской области случаев смерти врачей от COVID-19 в Бердске, Искитиме и Искитимском районе не зарегистрировано.

Среди медицинских работников, умерших от COVID-19, есть сотрудники как подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области учреждений, так и учреждений других форм собственности — частных и ведомственных, отметили в минздраве.

По данным на 1 августа смертность от COVID-19 среди медицинских работников ниже общего показателя смертности от COVID-19.

Отметим, что на утро 4 августа в регионе зарегистрировано 9 749 случаев заражения коронавирусом (+95 за последние сутки), в том числе инфицированы 567 детей. 8 108 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+102 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 64 года, 70 лет, 71 год и 72 года. Всего в регионе от коронавируса умер 251 человек.

В отделениях реанимации находятся 76 человек. На ИВЛ – 24 пациента.