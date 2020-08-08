Жертвы ковида: Умерли 129 россиян от коронавируса за сутки на 8 августа. Всего скончались 14 854 зараженных в России

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 6 615. Согласно данным штаба, всего выздоровели 690 207 человек, что составляет 78% от общего числа заразившихся.

В России за сутки выявили 5 212 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 882 347

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 212, общее количество инфицированных достигло 882 347. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Карачаево-Черкесской Республике (0,2%), Московской области (0,2%), Кабардино-Балкарской Республике (0,2%), Москве (0,3%), Брянской и Смоленской областях (0,3%), Забайкальский крае (0,3%). В частности, в Москве за сутки выявили 691 случай заражения, 178 - в Свердловской области, 161 - в Московской области, 155 - в Санкт-Петербурге, 137 - в Ставропольском крае. В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 177 286 человек.

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 6 615. Согласно данным штаба, всего выздоровели 690 207 человек, что составляет 78% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны 1 278 пациентов в Москве, 344 - в Ханты-Мансийском АО, 292 - в Нижегородской области, 268 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 220 - в Иркутской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 129 против 119 днем ранее, всего умерли 14 854 пациента. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся. За сутки было зарегистрировано 14 летальных исходов в Москве, 12 - в Архангельской области, 10 - в Санкт-Петербурге, семь - в Свердловской области, шесть - в Ростовской области, по пять - в Красноярском крае и Ленинградской области, еще в 37 регионах РФ число умерших не превышало четырех.

В Московском регионе спад заболеваемости практически прекратился, и число выявляемых случаев заражения стабилизировалось. В Москве почти три недели подряд выявляют от 600 до 700 инфицированных в сутки, в Подмосковье в последние дни - 150-160.

При этом и в столице, и в области снижается доля активных случаев. По состоянию на утро субботы в Москве еще болеет 53 431 человек, или 21,6% заразившихся против 27,3% ровно месяц назад. В Подмосковье показатель составляет 23,8%.

В других регионах с наибольшим числом заразившихся заболеваемость продолжает снижаться. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки выявили 127 инфицированных, в Иркутской области - 119. Для обоих это стало минимальным значением за два месяца. В Челябинской области подтвердили 87 случаев - это минимум с конца мая.

На юге страны, однако, ситуация остается напряженной. В Краснодарском крае уже неделю подряд регистрируют более 100 заразившихся в сутки, в соседней Ростовской области - больше трех недель. В Крыму в последние две недели в среднем выявляют около 25 случаев заражения, этот показатель в республике за месяц вырос более чем вдвое.

В Ставропольском крае, который также пользуется популярностью у туристов, обновили максимум по количеству инфицированных за сутки - там сообщили о 137 людях, чей тест оказался положительным. Это больше половины всех случаев, выявленных на Северном Кавказе, передает ТАСС.

В Новосибирской области, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", зарегистрировано 99 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся в регионе превысило 10 тыс.