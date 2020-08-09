Умерло всего 77 пациентов от коронавируса за сутки на 9 августа в России. Всего около 15 000 жертв COVID-19

В стране за последние 24 часа выявили 5189 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 887 536.

В России выявили 5189 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на 9 августа число случаев COVID-19 в России выросло на 5189, умерли 77 человек, выписались из больниц 3215, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в воскресенье.

При этом у 1382 человек (26,6 процента) инфекция протекает без клинических проявлений.

Новые случаи отмечены в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Темпы роста заболеваемости в целом по стране за сутки составили 0,6 процента, ниже всего они в Северной Осетии — 0,1 процента, а также в Подмосковье и Кабардино-Балкарии — по 0,2 процента.

Больше всего новых случаев выявили в Москве — 689. Еще 184 случая — в Свердловской области, 160 — в Санкт-Петербурге, 150 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 149 — в Подмосковье, 129 — в Красноярском крае, по 127 — в Ростовской области и Ставропольском крае.

На Чукотке зарегистрировали два новых случая, в Еврейской автономной области — три, в Северной Осетии — шесть.

Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 887 536. Умер за все время 14 931 человек, вылечились — 693 422.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области за последние 24 часа скончались 7 зараженных коронавирусом.

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 19,1 миллиона инфицированных, 716 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,8 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.