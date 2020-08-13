13.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Остановят дождь с потолка на 80-летних пациентов в трэш-кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?

09:03 13.08.2020, Алена Романцова Фото: Пациентов отделения
1 0

Отделение кардиологии не меняется уже много лет: в сеть попало видео с капающей водой с потолка на пациентов в "сердечном" отделении горбольницы. Также семейство тараканов снимали на видео больные отделения.

Остановят дождь с потолка на 80 летних пациентов в трэш кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?
В отделении кардиологии насквозь течет крыша
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Остановят дождь с потолка на 80 летних пациентов в трэш кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?

Остановят дождь с потолка на 80-летних пациентов в трэш-кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?Трэш-кардиология не меняется: сняли видео с капающей водой с потолка на 80-летних пациентов в "сердечном" отделении ЦГБ БердскаЕщё 94 новостей

Сколько денег надо для ремонта протекающей крыши в отделении кардиологии ЦГБ Бердска на Пушкина №172? И почему за столько лет здесь не сделан ремонт? Такие вопросы " Курьер. Среда. Бердск" направил в министерство здравоохранения. Напомним, трэш-кардиология не меняется уже много лет: сняли видео с капающей водой с потолка на 80-летних пациентов в "сердечном" отделении ЦГБ Бердска. Также семейство тараканов снимали на видео больные отделения.

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская обещала, что крышу должны обязательно починить. Финансирование капитального ремонта находится в ведении министерства здравоохранения Новосибирской области. Как только будет выделены деньги - будет объявлен конкурс, - отметила Алла Николаевна.

Все-таки какая сумма нужна для ремонта крыши ответил минздрав.

- Сумма необходимая для капитального ремонта кровли здания терапевтического БЦГБ по адресу ул. Пушкина, 172, составляет 5 177 802 рублей. Площадь подлежащая ремонту - 1 494 квадратных метров.
Проектно—сметная документация на проведение капитального ремонта получила положительное заключение Государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области. Вопрос финансирования проведения работ будет решен при наличии лимитов бюджетных обязательств, - сообщила и.о. министра здравоохранения Аксенова.

Также напомним, Алла Николаевна рассказывала, что терапевтический корпус №1 построен в 1976 году. За эти годы в нем не проводилось капитального ремонта. Текущий ремонт был проведен только на 100 кв. метрах в 2016 году. Этой зимой проведена экспертиза и подготовлена проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта кровель на ул. Пушкина №172.

Хирургический корпус построен в 1977 году. Капитальный ремонт там проводился в 2012 году, а текущий ремонт - нет. В этом отделении также проведена экспертиза, подготовлен проект, где отмечено, что крыше в корпусе по адресу Боровая №109 также требуется капитальный ремонт. Получено заключение государственной вневедомственной экспертизы.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут деньги?

Аноним, 12 августа 2020 11:42
За то сколько лет оказывала платные услуги поликлиника на Пукшкина 172 .Никто не проверял .А биотерапия в аренде сидит или продали здание ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРазмозжило голову 17-летней девушке ломовозом в Бердске. Она была 100-балльницей и золотой медалисткой
10:07 13-08-2020
Размозжило голову 17-летней девушке ломовозом в Бердске. Она была 100-балльницей и золотой медалисткой
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
10:01 13-08-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Поручение Путина не выполнили 27 губернаторов. Фамилии
10:00 13-08-2020
Поручение Путина не выполнили 27 губернаторов. Фамилии
5 женских имен с самой сильной энергетикой. Они помогают находить выход из самых трудных ситуаций и всегда побеждать. Тут твое имя?
09:58 13-08-2020
5 женских имен с самой сильной энергетикой. Они помогают находить выход из самых трудных ситуаций и всегда побеждать. Тут твое имя?
500 руб. штрафа теперь заплатит водитель за багажник на автомобиле. И его заставят снять на месте
09:58 13-08-2020
500 руб. штрафа теперь заплатит водитель за багажник на автомобиле. И его заставят снять на месте
Получают по 5 000 руб. дети к 1 сентября в Новосибирске и Бердске. Вы получили?
09:45 13-08-2020
Получают по 5 000 руб. дети к 1 сентября в Новосибирске и Бердске. Вы получили?
Терапевтическое лечение в клинике "Цематеб"
09:43 13-08-2020
Терапевтическое лечение в клинике
БердскУличные светильники и 430 метров кабеля появились на ул. Заводской и в переулке Водобачном Бердска
09:30 13-08-2020
Уличные светильники и 430 метров кабеля появились на ул. Заводской и в переулке Водобачном Бердска
БердскУвезли туалет и сторожку, угнали каток с будущего полигона ТКО около кладбища Бердска 3
09:12 13-08-2020
Увезли туалет и сторожку, угнали каток с будущего полигона ТКО около кладбища Бердска
БердскОбещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома "Бердск-Центральный" по законности полигона у Бердска? 2
09:11 13-08-2020
Обещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома