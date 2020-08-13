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Выплатят в августе 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет? Завалили звонками ПФР

19:24 13.08.2020 Фото: pixabay.com
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Вопрос об августовских выплатах является самым задаваемым, рассказали в Пенсионном фонде. Но пока никаких указаний о перечислении выплат не поступало.

Выплатят в августе 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет? Завалили звонками ПФР
О том, что известно на данный момент об августовских выплатах на детей рассказали в ПФР
Сюжет: Все пособия Путина
Выплатят в августе 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет? Завалили звонками ПФР

Выплатят в августе 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет? Завалили звонками ПФРВыплату в 10 000 руб. от Путина получат в августе 3-летки, рожденные в июле, августе и сентябре в Бердске, Искитиме и НовосибирскеЕщё 260 новостей

До сих пор не ясным остается вопрос — придут ли родителям выплаты в размере 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет, как это было в июле? В пресс-службе Пенсионного фонда Кировской области пояснили, что на данный момент никаких указов в ПФР не поступало, сообщает Городкиров.

К слову, половина августа уже прошла, а информации о выплатах нет. А в июле деньги поступали уже с начала месяца. Депутаты Госдумы ранее высказывались об этой инициативе положительно, но на деле ничего не происходит.

В ПФР также отметили, что вопрос о выплатах 10 тысяч рублей в августе является самым задаваемым на горячей линии.

В начале июля родители запустили петицию, в которой просят Владимира Путина произвести эти выплаты в августе, так как нужно собирать детей в школу. На 13 августа  петиция набрала более 252 тысяч подписей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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