Выплатят в августе 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет? Завалили звонками ПФР

Вопрос об августовских выплатах является самым задаваемым, рассказали в Пенсионном фонде. Но пока никаких указаний о перечислении выплат не поступало.

О том, что известно на данный момент об августовских выплатах на детей рассказали в ПФР

До сих пор не ясным остается вопрос — придут ли родителям выплаты в размере 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет, как это было в июле? В пресс-службе Пенсионного фонда Кировской области пояснили, что на данный момент никаких указов в ПФР не поступало, сообщает Городкиров.

К слову, половина августа уже прошла, а информации о выплатах нет. А в июле деньги поступали уже с начала месяца. Депутаты Госдумы ранее высказывались об этой инициативе положительно, но на деле ничего не происходит.

В ПФР также отметили, что вопрос о выплатах 10 тысяч рублей в августе является самым задаваемым на горячей линии.

В начале июля родители запустили петицию, в которой просят Владимира Путина произвести эти выплаты в августе, так как нужно собирать детей в школу. На 13 августа петиция набрала более 252 тысяч подписей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".