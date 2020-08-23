Выплату в 10000 рублей еще ждут родители от Путина: кому и какие пособия выплачивают к 1 сентября

Более 100000 детей в Новосибирской области имеют право на получение помощи от государства для подготовки к новому учебному году.

Прямую финансовую поддержку государства из-за пандемии коронавируса родители называют на форумах «вертолетными» деньгами

Мамочки детей до 16 лет разочарованы и уже не ждут новых выплат 10000 рублей ни в августе, ни в сентябре 2020. В качестве аргументов приводят слова, прозвучавшие в заявлениях сенатора Валерия Рязанского и молчание Президента РФ Владимира Путина. Находятся и оптимисты, которые находят свои доводы, чтобы надеяться на выплату со дня на день. Что достоверно известно о судьбе выплат в 10000 рублей в конце августа и начале сентября.

Прямую финансовую поддержку государства из-за пандемии коронавируса родители называют на форумах «вертолетными» деньгами. Пособия в 10000 рублей в июне и июле действительно раздали всем детям до 16 лет без разбора – и нуждающимся семьям, и тем, по кому пандемия коронавируса не ударила.

Некоторые мамы и папы сделали выводы – 10-тысячного пособия на детей «за просто так» им не видать. Многие прислушиваются к словам сенатора Валерия Рязанского, который заявлял ранее – чтобы решить, будут ли проводиться детские выплаты по 10 тысяч рублей в августе, необходимо дождаться возвращения в Москву премьер-министра России Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. По словам сенатора, чтобы вновь выделить по 10 000 рублей на всех детей до 16 лет как в июне и июле, должно быть принято сразу несколько соглашений целым рядом инстанций.

На предыдущие «коронавирусные» выплаты детям из казны государства было потрачено около 600 млрд рублей. Деньги получили свыше 26,5 млн детей. В одной только Новосибирской области 543 тысячи детей в 395 тысячах семей освоили «путинские» пособия на сумму более 11 млн рублей. «На сегодняшний день большинство семей свои права на данные выплаты уже реализовали», – сообщает пресс-служба ПФР Новосибирской области.

Валерий Рязанский также напомнил, что в бюджет на 2020 год такие финансовые ресурсы не закладывались. А те поправки, которые были экстренно приняты в период пандемии, предусматривали лишь две выплаты по 10000 рублей – в июне и июле.

Более того, подобные выплаты должен подтвердить лично Президент РФ, как это и было ранее. О предыдущих пособиях детям Владимир Путин сообщил в ходе обращений к нации, когда еще в регионах действовали жесткие ограничительные меры. Сегодня новых о новых обращениях Президента объявлено не было, из чего родители также делают выводы, что о 10000 рублей в августе не стоит и мечтать. Еще одна веская причина не ждать выплаты – слова Владимира Путина в конце июля во время совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. «Сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи», – подчеркнул тогда Президент.

Впрочем, находятся в сети и оптимисты, которые ссылаются на слова председателя Правительства Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября. Действительно, Мишустин анонсировал продление пособий, но не для детей, а для соцработников, которые тесно работают с больными коронавирусом. Именно им до 15 сентября положены денежные выплаты.

В данный момент достоверно известно, что дополнительную финансовую помощь до конца лета могут получать безработные родители — по 3000 рублей на ребенка до 18 лет. Также продолжат выплачивать ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума ребёнка. В Новосибирской области это 6018,5 тысячи рублей.

Поддержка детям перед школой в год пандемии 2020 все же будет оказана, но из регионального бюджета. Речь идет о многодетных и малоимущих семьях. 2000 рублей на одежду, 300 рублей на канцелярские принадлежности, 5000 первоклассникам и 10000 абитуриентам. Более 100000 детей в Новосибирской области имеют право на получение помощи от государства для подготовки к новому учебному году.

Пособие в денежном эквиваленте к 1 сентября все же дадут, но только москвичам. «Опережающие» выплаты для подготовки детей к школе поступят на карты родителей в августе сразу за два месяца — за текущий и сентябрь. И это не 10000 рублей.

Миллионы российских родителей ждали продления пособия в 10000 рублей в августе. «Путинские» выплаты планируют потратить на подготовку детей к школе и детскому саду. Петиция Владимиру Путину под названием «Просим выплатить пособие 10000 рублей на сборы детей в школу в августе 2020 года!» собрала более 250 тысяч подписей «за». Впрочем, далеко не все относятся к «вертолетным» выплатам положительно. В сети слышны голоса, осуждающие просителей, которые по мнению скептиков «слишком уж обнаглели». Источник: https://vn.ru/