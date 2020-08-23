23.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Почти 1 млн заразившихся COVID-19 выявили в России: еще 4852 за сутки на 23 августа

15:14 23.08.2020 Фото: pexels.com
0

Наибольшие показатели по-прежнему в Москве. Умерли за 24 часа еще 73 человека (за все время 16 383), выписали из больниц 3163 пациента (770 639).

Почти 1 млн заразившихся COVID 19 выявили в России: еще 4852 за сутки на 23 августа
В России за сутки выявили 4852 случая заражения коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Почти 1 млн заразившихся COVID 19 выявили в России: еще 4852 за сутки на 23 августа

Почти 1 млн заразившихся COVID-19 выявили в России: еще 4852 за сутки на 23 августаCOVID-19 подозревают у 50 человек, еще 22 ждут результатов теста в Бердске на 23 августаЕщё 1921 новостей

За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 4852 новых случая заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе 23 августа.

Примерно у четверти инфицированных (23,6 процента) не проявились симптомы.

Больше всего новых случаев в Москве (611), Санкт-Петербурге (180) и Подмосковье (164). Нет прироста заболевших в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Умерли еще 73 человека (за все время 16 383), выписали из больниц 3163 пациента (770 639).

Общее количество инфицированных коронавирусом за время пандемии в России составило 956 749.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет миллион?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Маска мешает учебе: В каком возрасте ее можно надевать детям?
16:00 23-08-2020
Маска мешает учебе: В каком возрасте ее можно надевать детям?
Выжила пара кроликов: Задохнулись десятки животных на пожаре в зоомагазине
15:49 23-08-2020
Выжила пара кроликов: Задохнулись десятки животных на пожаре в зоомагазине
БердскДолги банкрота "Мастер и К" отдает компания «Убертюре» в Бердске
15:34 23-08-2020
Долги банкрота
Какое наказание за нелегальный техосмотр авто приготовило МВД?
15:25 23-08-2020
Какое наказание за нелегальный техосмотр авто приготовило МВД?
Почти 1 млн заразившихся COVID-19 выявили в России: еще 4852 за сутки на 23 августа
15:14 23-08-2020
Почти 1 млн заразившихся COVID-19 выявили в России: еще 4852 за сутки на 23 августа
БердскПилот с 5-этажку появился в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео
14:59 23-08-2020
Пилот с 5-этажку появился в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео
Иностранные разведчики проникли на объект Минобороны в Новосибирске
14:49 23-08-2020
Иностранные разведчики проникли на объект Минобороны в Новосибирске
Погибшим 49-и при штурме Грозного в первую чеченскую войну открыл мемориальную доску губернатор в Новосибирске
14:29 23-08-2020
Погибшим 49-и при штурме Грозного в первую чеченскую войну открыл мемориальную доску губернатор в Новосибирске
Учиться дистанционно хочет каждый пятый школьник в России
14:18 23-08-2020
Учиться дистанционно хочет каждый пятый школьник в России
Распознать лицо под маской и закрыть вход ковидным способна новая пропускная система 1
14:06 23-08-2020
Распознать лицо под маской и закрыть вход ковидным способна новая пропускная система