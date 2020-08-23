Почти 1 млн заразившихся COVID-19 выявили в России: еще 4852 за сутки на 23 августа

Наибольшие показатели по-прежнему в Москве. Умерли за 24 часа еще 73 человека (за все время 16 383), выписали из больниц 3163 пациента (770 639).

В России за сутки выявили 4852 случая заражения коронавирусом

За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 4852 новых случая заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе 23 августа.

Примерно у четверти инфицированных (23,6 процента) не проявились симптомы.

Больше всего новых случаев в Москве (611), Санкт-Петербурге (180) и Подмосковье (164). Нет прироста заболевших в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Умерли еще 73 человека (за все время 16 383), выписали из больниц 3163 пациента (770 639).

Общее количество инфицированных коронавирусом за время пандемии в России составило 956 749.