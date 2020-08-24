Не нашел стройку новой мусорной свалки за кладбищем Бердска Евгений Шестернин. Смотрите фото

Председатель рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО поручил членам рабочей группы еженедельно проводить контрольные мероприятия в Искитимском районе.

Под Бердском строят мусорный полигон

Члены рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО зафиксировали отсутствие строительных работ, рабочей техники и хозяйственных объектов на месте предполагаемого строительства полигона ТКО.

Напомним, что председатель рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО Евгений Шестернин поручил членам рабочей группы еженедельно проводить контрольные мероприятия в Искитимском районе.