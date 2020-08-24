Не нашел стройку новой мусорной свалки за кладбищем Бердска Евгений Шестернин. Смотрите фото

Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Члены рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО зафиксировали отсутствие строительных работ, рабочей техники и хозяйственных объектов на месте предполагаемого строительства полигона ТКО.
Напомним, что председатель рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО Евгений Шестернин поручил членам рабочей группы еженедельно проводить контрольные мероприятия в Искитимском районе.
Источник: berdsk.nso.ru
Я лично этому человеку не верю! За четыре года опыт уже есть...