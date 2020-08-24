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Не нашел стройку новой мусорной свалки за кладбищем Бердска Евгений Шестернин. Смотрите фото

15:00 24.08.2020 Фото: berdsk.nso.ru
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Председатель рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО поручил членам рабочей группы еженедельно проводить контрольные мероприятия в Искитимском районе.

Не нашел стройку новой мусорной свалки за кладбищем Бердска Евгений Шестернин. Смотрите фото
Под Бердском строят мусорный полигон
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Не нашел стройку новой мусорной свалки за кладбищем Бердска Евгений Шестернин. Смотрите фото

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Члены рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО зафиксировали отсутствие строительных работ, рабочей техники и хозяйственных объектов на месте предполагаемого строительства полигона ТКО.

Напомним, что председатель рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО Евгений Шестернин поручил членам рабочей группы еженедельно проводить контрольные мероприятия в Искитимском районе.

Не нашел стройку новой мусорной свалки за кладбищем Бердска Евгений Шестернин. Смотрите фото
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Источник: berdsk.nso.ru
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От редакции

Вас волнует строительство мусорной свалки под Бердском?

Аноним, 24 августа 2020 15:27
А где свалка? Тютю свалки. Спряталась до сентябрьских выборов. А после выборов. Где свалка? А вот она
Аноним, 24 августа 2020 15:33
"Не нашел стройку новой мусорной свалки за кладбищем Бердска Евгений Шестернин."

Я лично этому человеку не верю! За четыре года опыт уже есть...

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