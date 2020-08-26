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Здоровье / Общество

10 доступных продуктов могут уберечь вас от рака. Узнай, что нужно кушать уже сегодня!

15:59 26.08.2020 Фото: pexels.com
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По слом специалистов, чтобы не болеть раком, необходимо включить в свой рацион питания всего десять продуктов. Вполне возможно, большинство из них, уже присутствует в вашем меню.

10 доступных продуктов могут уберечь вас от рака. Узнай, что нужно кушать уже сегодня!
По слом специалистов, чтобы не болеть раком, необходимо включить в свой рацион питания всего десять продуктов
Сюжет: Онкология
10 доступных продуктов могут уберечь вас от рака. Узнай, что нужно кушать уже сегодня!

10 доступных продуктов могут уберечь вас от рака. Узнай, что нужно кушать уже сегодня!Бодибилдер превратился в скелет за месяц после обнаружения ракаЕщё 288 новостей

Врачи рассказали, какие продукты питания предотвращают появления онкологических заболеваний. По слом специалистов, чтобы не болеть раком, необходимо включить в свой рацион питания всего десять продуктов. Вполне возможно, большинство из них, уже присутствует в вашем меню.

К числу противораковых продуктов относят:

Чеснок. Это лучшее средство укрепления иммунитета, который оберегает нас от рака. Уже давно доказано, что чеснок употребляют для самых распространённых и опасных онкологических заболеваний - рак желудка и рак кишечника. При этих болезнях, число летальных исходов очень высоко. Рекомендуется употреблять не меньше 5 зубчиков чеснока в неделю.

Куркума. Эта яркая пряная специя показала себя, как лучшее средство против воспалений и простудных заболеваний. Стоит отметить, что этот продукт эффективно борется с раком предстательной железы. Доказано, что в Индии, где эту специю едят каждый день, зафиксировано самое низкое число мужчин с этой проблемой.

Помидоры. Эти ягоды содержать множество антиоксидантов, которые нейтрализую воздействие свободных радикалов в теле.

Зеленый чай. Антиоксиданты, содержащие в зеленом чае тормозят развитие рака.

Малина. Эта ягода убивает раковые клетки - это было доказано научным экспериментом.

Грибы. Предотвращает рак простаты.

Кайенский перец. Чем острее этот перец, тем лучше. Таким образом он борется раковыми клетками

Брокколи. Стимулирует роботу клеток, для борьбы с раком.

Морковь. Борется с такими видами рака, как с раком полости рта и гортани, желудка и толстой кишки, мочевого пузыря и предстательной железы

Фасоль. Лучший источник растительного белка, употребление которого только улучает здоровье, не вызывая негативных последствий, в отличие от мяса. В бобовых содержится вещество, которое предотвращает повреждение клеток. Снижает риск развития рака простаты, органов ЖКТ.

Источник: ria-m.tv

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