Лучевую терапию 6 окнобольным детям в год начнет проводить клиника им. Мешалкина в Новосибирске

Пока детей с новообразованиями центральной нервной системы, опухолями мягких тканей и костей, почек и печени направляют на лечение в Москву и Петербург. Но с сентября это станет возможным в новосибирской больнице.

Расширяются возможности оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями в Новосибирской области

Амбулаторный прием в НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина по направлению «детская онкология» открыт на этой неделе, госпитализация в стационар начнется в конце сентября. Создание детского онкологического отделения на базе НМИЦ – совместная инициатива министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова и директора Центра имени Мешалкина, профессора Александра Чернявского.

На базе кардиохирургического отделения врожденных пороков сердца НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина выделено 6 коек для детей с онкологической патологией. В первую очередь круглосуточный стационар необходим детям, которые проходят курс радиотерапии. Таких пациентов сейчас лечат в условиях дневного стационара: госпитализируют в онкогематологическое отделение Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске, откуда ежедневно медицинским транспортом доставляют в НМИЦ.

«Позиция министерства здравоохранения региона однозначна: для лечения тяжелобольных детей необходимо использовать ресурсы всех медицинских учреждений, которые работают в Новосибирской области, в том числе и федеральных. Я рад, что в этом вопросе у нас достигнуто полное взаимопонимание с руководством НМИЦ, и мы продолжаем работу в этом направлении», – отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В Центре Мешалкина есть возможность применять все виды медицинской помощи при онкологических заболеваниях: хирургическое, в том числе нейрохирургическое лечение, химиотерапию, радиотерапию

«Мы будем принимать пациентов детского возраста с новообразованиями центральной нервной системы, опухолями мягких тканей и костей, почек и печени, требующими комбинированного, хирургического, химиотерапевтического и лучевого лечения. Пока начнем работать в объеме 6 коек, но уже в 2023 году в новом детском корпусе будет развернуто отделение на 36 коек», – сообщил Александр Чернявский.

Ежегодно в Новосибирской области регистрируют около 100 новых случаев онкологических заболеваний среди детей. 6 коек по профилю «детская онкология», развернутых в Центре Мешалкина, позволят обеспечить необходимой медицинской помощью 120 больных в год. К 2023 году НМИЦ планирует построить отдельный детский корпус, в котором появится онкологическое отделение. Минздрав России согласовал изменения в медико-техническое задание на проектирование новых корпусов центра, которое начнется в сентябре. Финансирование проектирования и строительства в федеральном бюджете уже предусмотрено.

Стоит отметить, что с 2019 года в Новосибирской области реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Его основная цель — создание системы онкологической помощи для обеспечения каждого россиянина своевременной диагностикой и современным лечением. Главным отличием этой системы является доклиническое выявление заболеваний и организация комплекса профилактических мер. Врачи Новосибирской области в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» проходили цикл повышения квалификации по онконастороженности.

В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями в 2019 году было приобретено 179 единиц медицинского оборудования. В 2020 году запланировано переоснащение ряда медицинских организаций. Особое внимание уделяется регулярному проведению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации – для раннего обнаружения заболевания и оперативного назначения лечения. Раннее выявление заболевания является важнейшим фактором успешного лечения, поэтому основная задача – максимально сократить срок выявления новообразований.

Напомним, что лучевую терапию детям, впервые на территории региона, начали проводить по системе ОМС в августе 2019 года именно в клинике Мешалкина. Это также стало возможным, благодаря совместному решению минздрава Новосибирской области и НМИЦ. В условиях отсутствия специализированного детского онкологического центра такой подход позволил новосибирским детям получать весь необходимый комплекс лечения, не выезжая за пределы области, что очень важно в таком состоянии. До того момента в Новосибирской области лучевую терапию детям не проводили, врачи были вынуждены направлять пациентов на лечение в Москву или Санкт-Петербург.

Для справки

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта - снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.