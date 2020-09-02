Когда выплатят 5500 рублей на детей от 3 до 7 лет? 34,3 млрд рублей ушли в регионы

Выплаты полагаются бедным семьям

Глава правительства Михаил Мишустин выделил более 34,3 миллиарда рублей на выплаты для детей от трех до семи лет, сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее Минтруд начал подготовку проекта о дифференцированном пособии для детей, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.

Ежемесячные пособия с 1 января ввел президент Владимир Путин. Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня.

Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тысячи рублей.

Правительство должно до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам — принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.