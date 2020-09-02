Когда выплатят 5500 рублей на детей от 3 до 7 лет? 34,3 млрд рублей ушли в регионы

Глава правительства Михаил Мишустин выделил более 34,3 миллиарда рублей на выплаты для детей от трех до семи лет, сообщается на сайте правительства РФ.
Ранее Минтруд начал подготовку проекта о дифференцированном пособии для детей, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.
Ежемесячные пособия с 1 января ввел президент Владимир Путин. Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня.
Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тысячи рублей.
Правительство должно до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам — принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.