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Когда выплатят 5500 рублей на детей от 3 до 7 лет? 34,3 млрд рублей ушли в регионы

18:44 02.09.2020 Фото: pixabay.com
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Правительство выделило колоссальные деньги на детские выплаты. Ежемесячные пособия с 1 января ввел президент Владимир Путин.

Когда выплатят 5500 рублей на детей от 3 до 7 лет? 34,3 млрд рублей ушли в регионы
Выплаты полагаются бедным семьям
Сюжет: Все пособия Путина
Когда выплатят 5500 рублей на детей от 3 до 7 лет? 34,3 млрд рублей ушли в регионы

Когда выплатят 5500 рублей на детей от 3 до 7 лет? 34,3 млрд рублей ушли в регионыВыплата по 6 018 рублей на всех детей от 3 до 7 лет пришла из Москвы в Бердск. Срочно в банкЕщё 287 новостей

Глава правительства Михаил Мишустин выделил более 34,3 миллиарда рублей на выплаты для детей от трех до семи лет, сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее Минтруд начал подготовку проекта о дифференцированном пособии для детей, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.

Ежемесячные пособия с 1 января ввел президент Владимир Путин. Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня.

Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тысячи рублей.

Правительство должно до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам — принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.

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