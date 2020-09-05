Шок: Скончались 5 пациентов с COVID-19 за сутки на 5 сентября в Новосибирской области

Умерли двое мужчин в возрасте 62 года и 66 лет и три женщины, им было 67 лет, 73 и 83 года. Всего в регионе жертвами коронавируса стали 376 человек.

Еще 89 человек вылечились от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 5 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 11 670 случаев COVID-19 (+63 за последние сутки), в том числе 690 детей. 10 413 человек выписаны с выздоровлением (+89 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 62 года и 66 лет, и женщины, им было 67 лет, 73 года и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 376 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 43 человека. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализированы 12 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 859.

В больницы районов области госпитализированы 416 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 437 107 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 386 жителей области, 37 172 человека сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки на 5 сентября в Бердске выявлено еще два зараженных коронавирусной инфекцией. За все время пандемии переболели 246 бердчан. Выздоровели 242 пациента.