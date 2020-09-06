Пикетировали мэрию Бердска протестующие против мусорной свалки у кладбища в День города

Вечером в субботу общественники, выступающие против строительства мусорной свалки у бердского кладбища на территории Искитимского района снова провели акцию.
Они встали в одиночные пикеты на главной площади Бердска перед зданием городской администрации, чтобы еще раз выразить свой протест решению по открытию полигона ТКО "под носом у Бердска".
В общей сложности в акции приняли участие около 10 человек. Сменяя друг друга они держали плакаты "Бердск - не помойка", "Не превращайте город-курорт Бердск в свалку".
Так активисты протестного движения отметили День города. 5 сентября Бердску исполнилось 304 года. Общественники рассказали "Курьер. Среда. Бердск", что хотят видеть и следующие три века город чистым и привлекательным, а не окруженный мусорными полигонами.