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Пикетировали мэрию Бердска протестующие против мусорной свалки у кладбища в День города

11:57 06.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлены Натальей Слесаревой
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Вечером 5 сентября десяток активистов, сменяя друг друга стояли с плакатами "Бердск не помойка" на главной площади города. Они хотят, чтобы и следующие 300 лет город был чистым и привлекательным.

Пикетировали мэрию Бердска протестующие против мусорной свалки у кладбища в День города
Активисты провели одиночные пикеты 5 сентября 2020 под окнами мэрии Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Пикетировали мэрию Бердска протестующие против мусорной свалки у кладбища в День города

Пикетировали мэрию Бердска протестующие против мусорной свалки у кладбища в День города"Свалочное начало": Сняли стройку мусорной свалки около кладбища Бердска чиновники. Смотрите фоторепортажЕщё 134 новостей

Вечером в субботу общественники, выступающие против строительства мусорной свалки у бердского кладбища на территории Искитимского района снова провели акцию.

Они встали в одиночные пикеты на главной площади Бердска перед зданием городской администрации, чтобы еще раз выразить свой протест решению по открытию полигона ТКО "под носом у Бердска".

В общей сложности в акции приняли участие около 10 человек. Сменяя друг друга они держали плакаты "Бердск - не помойка", "Не превращайте город-курорт Бердск в свалку".

Так активисты протестного движения отметили День города. 5 сентября Бердску исполнилось 304 года. Общественники рассказали "Курьер. Среда. Бердск", что хотят видеть и следующие три века город чистым и привлекательным, а не окруженный мусорными полигонами.

Пикетировали мэрию Бердска протестующие против мусорной свалки у кладбища в День города
Наталья Слесарева возглавляет движение против строительства полигона ТКО у границ Бердска
Пикетировали мэрию Бердска протестующие против мусорной свалки у кладбища в День города
Пикетировали мэрию Бердска протестующие против мусорной свалки у кладбища в День города
Пикетировали мэрию Бердска протестующие против мусорной свалки у кладбища в День города
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От редакции

После выборов тему свалки вернут в повестку?

Аноним, 06 сентября 2020 13:23
Обязательно и чудесным образом найдутся все законные решения
Аноним, 06 сентября 2020 13:30
Молодцы ребята, это герои нашего города Бердск,смотрящие хотя бы на два дня вперёд и понимающих в отличии от пассивного амёбоподобного большинства, что Бердску и его аборигенам приходит судный день, армагедон местного разлива и полный абзац, а не как большинство забившихся под зомбоящик диванодавов города Бердска!

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