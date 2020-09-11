11.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Рак простаты: Кто под ударом и как защитить себя от болезни

10:58 11.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Болезнь поражает каждого шестого, вызывая более четверти всех новых случаев рака среди мужчин и почти 12 000 смертей в Великобритании ежегодно.

Рак простаты: Кто под ударом и как защитить себя от болезни
Болезнь поражает каждого шестого
Сюжет: Онкология
Рак простаты: Кто под ударом и как защитить себя от болезни

Рак простаты: Кто под ударом и как защитить себя от болезниУ близкого рак: Как разговаривать, что можно и нельзя говорить больнымЕщё 296 новостей

Болезнь поражает каждого шестого.
Ученые обнаружили, что мужчины с самой большой талией имеют на 35 процентов более высокий риск развития смертельной болезни, сообщает Главред.

Исследование, в котором приняли участие более 200 000 британских мужчин, выявило связь между концентрацией жира в организме вокруг живота и талии и риском смерти от рака простаты, - пишет Express.co.uk.

Болезнь поражает каждого шестого, вызывая более четверти всех новых случаев рака среди мужчин и почти 12 000 смертей в Великобритании ежегодно.
Некоторые данные свидетельствуют о взаимосвязи между количеством жира в организме и вероятностью смерти от рака простаты. Но ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту связь.
Исследование, проведенное отделением эпидемиологии рака Оксфордского университета и финансируемое Cancer Research UK, было направлено на то, чтобы понять, как общий вес тела и его распределение в организме связаны с числом смертельных случаев рака простаты.

Команда отобрала 218 225 мужчин, у которых на момент начала не было рака. За их здоровьем наблюдали почти 11 лет. Исследователи обнаружили, что в течение периода наблюдения 571 мужчина умер от рака простаты.

Они также обнаружили, что, хотя четкой связи между ИМТ или общим процентным содержанием жира и риском не было, существует положительная связь между жиром на животе и угрозой смерти от рака простаты.

Вероятность смерти от рака простаты у тех, кто входит в верхние 25 процентов по окружности талии, на 35 процентов выше, чем у мужчин из нижних 25 процентов.

Согласно исследованию, вероятность смерти у тех, кто входит в верхние 25 процентов по соотношению талии к бедрам, на 34 процента выше, чем у мужчин из нижних 25 процентов.

Доктор Аврора Перес-Корнаго сказала: "Мы обнаружили значительную связь между концентрацией жира в организме вокруг живота и талии и риском смерти от рака простаты". Но мы не обнаружили четкой связи между общим количеством жира в организме и риском смерти от рака простаты.

"Однако для подтверждения этих выводов необходимо большее количество случаев в этом исследовании вместе с исследованиями в других популяциях. Высокий ИМТ увеличивает риск других заболеваний, включая другие виды рака, поэтому людям следует учитывать последствия избыточного жира в организме, где бы он ни находился", - добавила она.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ежегодно посещаете врача?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений на сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
12:01 11-09-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений на сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Изверг-муж вонзил нож в шею приятелю, который заступился за избитую жену убийцы
12:00 11-09-2020
Изверг-муж вонзил нож в шею приятелю, который заступился за избитую жену убийцы
3 знака зодиака, чьи желания начнут исполняться с 15 сентября 2020 года
11:51 11-09-2020
3 знака зодиака, чьи желания начнут исполняться с 15 сентября 2020 года
Самый мощный и уверенный в себе знак зодиака по мнению Вольфа Мессинга
11:48 11-09-2020
Самый мощный и уверенный в себе знак зодиака по мнению Вольфа Мессинга
Каким будет Осеннее равноденствие в високосный 2020 год? Прогноз на осень
11:47 11-09-2020
Каким будет Осеннее равноденствие в високосный 2020 год? Прогноз на осень
Вырвала ногти с корнем Елена Дзык во время мастер-класса нескольким иркутянам
11:45 11-09-2020
Вырвала ногти с корнем Елена Дзык во время мастер-класса нескольким иркутянам
БердскУволился начмед горбольницы Бердска Марат Зарипов. Он отработал в должности 10 месяцев
11:44 11-09-2020
Уволился начмед горбольницы Бердска Марат Зарипов. Он отработал в должности 10 месяцев
Преимущества аренды VPS на базе ОС Windows
11:37 11-09-2020
Преимущества аренды VPS на базе ОС Windows
БердскПродают за 500 рублей голос за Травникова, Карелина, Шимкива по списку «Единой России». Разбираются полиция и избирком Бердска
11:29 11-09-2020
Продают за 500 рублей голос за Травникова, Карелина, Шимкива по списку «Единой России». Разбираются полиция и избирком Бердска
Новосибирская область получит дополнительные средства на достройку домов долевого строительства
11:26 11-09-2020
Новосибирская область получит дополнительные средства на достройку домов долевого строительства