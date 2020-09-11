Рак простаты: Кто под ударом и как защитить себя от болезни

Болезнь поражает каждого шестого, вызывая более четверти всех новых случаев рака среди мужчин и почти 12 000 смертей в Великобритании ежегодно.

Болезнь поражает каждого шестого

Болезнь поражает каждого шестого.

Ученые обнаружили, что мужчины с самой большой талией имеют на 35 процентов более высокий риск развития смертельной болезни, сообщает Главред.

Исследование, в котором приняли участие более 200 000 британских мужчин, выявило связь между концентрацией жира в организме вокруг живота и талии и риском смерти от рака простаты, - пишет Express.co.uk.

Болезнь поражает каждого шестого, вызывая более четверти всех новых случаев рака среди мужчин и почти 12 000 смертей в Великобритании ежегодно.

Некоторые данные свидетельствуют о взаимосвязи между количеством жира в организме и вероятностью смерти от рака простаты. Но ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту связь.

Исследование, проведенное отделением эпидемиологии рака Оксфордского университета и финансируемое Cancer Research UK, было направлено на то, чтобы понять, как общий вес тела и его распределение в организме связаны с числом смертельных случаев рака простаты.

Команда отобрала 218 225 мужчин, у которых на момент начала не было рака. За их здоровьем наблюдали почти 11 лет. Исследователи обнаружили, что в течение периода наблюдения 571 мужчина умер от рака простаты.

Они также обнаружили, что, хотя четкой связи между ИМТ или общим процентным содержанием жира и риском не было, существует положительная связь между жиром на животе и угрозой смерти от рака простаты.

Вероятность смерти от рака простаты у тех, кто входит в верхние 25 процентов по окружности талии, на 35 процентов выше, чем у мужчин из нижних 25 процентов.

Согласно исследованию, вероятность смерти у тех, кто входит в верхние 25 процентов по соотношению талии к бедрам, на 34 процента выше, чем у мужчин из нижних 25 процентов.

Доктор Аврора Перес-Корнаго сказала: "Мы обнаружили значительную связь между концентрацией жира в организме вокруг живота и талии и риском смерти от рака простаты". Но мы не обнаружили четкой связи между общим количеством жира в организме и риском смерти от рака простаты.

"Однако для подтверждения этих выводов необходимо большее количество случаев в этом исследовании вместе с исследованиями в других популяциях. Высокий ИМТ увеличивает риск других заболеваний, включая другие виды рака, поэтому людям следует учитывать последствия избыточного жира в организме, где бы он ни находился", - добавила она.