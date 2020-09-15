Требует восстановить его в должности и выплатить зарплату осужденный за пособничество и растрату 1.3 млн руб. Сергей Оленич на полигоне ТБО Бердска

Оленич планирует взыскать зарплату за время вынужденного прогула. Год назад его осудили вместе с экс-директором "Спецавтохозяйства" Софьей Солоповой. Суд вынес вердикт - она незаконно выплатила Сергею зарплату больше 1 млн. рублей.

Сергей Оленич в суде 21 августа

Подал иск на "Спецавтохозяйство" для восстановления в должности и взыскание заработной платы за время вынужденного прогула осужденный бывший замдиректора полигона Сергей Оленич. Напомним, проводила проверку увольнения Оленича осужденная, но отозванная на работу экс-директор Софья Солопова из Бердска. Сергей обратился в отдел труда администрации Бердска, куда с жалобой на незаконное увольнение.

- Сегодня, 15 сентября, было предварительное слушание, следующее заседание назначено на 19 октября 2020 года, - рассказала секретарь городского суда Бердска Наталья Евгеньевна.

Согласно выводам Солоповой, Сергея Оленича должны восстановить в должности. Видимо, на основании них он подал иск в суд.

- Предварительные результаты таковы, что увольнение было незаконным. были нарушены процедуры оповещения работника о прогуле. Было выявлено отсутствие письменного запроса о причинах прогула. Было нарушено трудовое законодательство, выявлены нарушения пленума Верховного совета, - заявляла "Курьер. Среда. Бердск" Софья Александровна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 25 декабря осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова вернулась на свое рабочее место. Накануне глава Бердска Евгений Шестернин подписал соответствующее постановление.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич отметил, что отзыв на работу связан с производственной необходимостью. Это взбудоражило некоторых жителей Бердска.

Как известно «Курьер. Среда. Бердск», с заместителем муниципального «Спецавтохозяйства» Сергеем Оленичем администрация города расторгла трудовой договор, и 23 декабря он был уволен. Софья Солопова же уходила в ежегодный отпуск.

Приговор

11 ноября 2019 года судья Бердского городского суда Наталья Агеева закончила оглашать приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей. И суд с этим согласился.

Софья Солопова признана виновной в совершении преступления предусмотренные частью 4 статьи 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Солоповой С.А. считать условным с испытательным сроком в 3 года, — огласила приговор судья Бердского городского суда Наталья Агеева.

Сергей Оленич также признан виновным в совершении преступления предусмотренные частью 5 статьи 33 УК РФ, частью 4 статьи 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3, 6 месяцев со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Оленичу считать условным с испытательным сроком в 3 года.