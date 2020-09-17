Какого числа Рождество Пресвятой Богородицы в сентябре 2020 года? Как правильно отмечать великий праздник

На иконах, посвященных этому событию, в самом центре обычно изображают мать Пресвятой Богородицы – святую Анну. Она лежит на высоком ложе.

21 сентября 2020 года православные в России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы – первый праздник в новом церковном году

Рождество Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых праздников – 12-ти особо важных дней церковного года. Они связаны с событиями земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии. А церковное новолетие наступает не 1 января, а в сентябре, поэтому Рождество Пресвятой Богородицы, которое в 2020 году отмечается 21 сентября, открывает череду церковных праздников года.

Когда впервые начали праздновать Рождество Пресвятой Богородицы

Судя по письменным источникам христиане начали отмечать Рождество Пресвятой Богородицы довольно поздно – в V веке. Первые упоминания о празднике встречаются у Константинопольского патриарха Прокла и римского папы Геласия, оба жили в пятом веке.

О Рождестве Пресвятой Богородицы пишут святой Иоанн Златоуст, блаженный Августин и святитель Епифан.

А первый храм в честь Рождества Богородицы был построен в Иерусалиме по приказу равноапостольной царицы Елены еще в IV веке.

Какие события связаны с Рождеством Пресвятой Богородицы

О Рождестве Пресвятой Богородицы не рассказывается ни в одном из четырех канонических Евангелий. Информацию о нём хранит свод письменных источников, не входящих в Библию, и устное Священное Предание.

В апокрифическом "Евангелии Иакова" II века говорится, что Дева Мария родилась в семье благочестивых, уже немолодых, супругов Иоакима и Анны. Иоаким был богатым человеком из рода царя Давида, но однажды священник не разрешил ему принести жертву в храме, мотивируя это тем, что у него не было детей. Бездетность в ветхозаветном Израиле считалась проклятием.

Иоаким сильно огорчился и решил не возвращаться к жене. Вместо этого он отправился в пустыню, где постился сорок дней и сорок ночей.

...А в это время его жена Анна горячо молилась Богу и просила дать ей ребенка. В одно и то же время обоим супругам явился ангел и возвестил, что у них родится дитя, о котором будут говорить во всем мире.

Спустя девять месяцев Анна родила дочь Марию. В возрасте трех лет девочку отдали на воспитание в Иерусалимский храм. Но это уже совсем другая история, а мы вернемся к празднику Рождества Пресвятой Богородицы.

Как изображают Рождество Пресвятой Богородицы на иконах

На иконах, посвященных этому событию, в самом центре обычно изображают мать Пресвятой Богородицы – святую Анну. Она лежит на высоком ложе. Её окружают повитухи, служанки, женщины с дарами, чуть в стороне служанки омывают в купели новорожденную Марию.

Со временем сюжет усложнялся и дополнялся новыми подробностями. На иконах стали изображать стол с дарами, птиц, водоем и прочие мелкие детали.

Иногда икону Рождества Пресвятой Богородицы дополняют сюжетами из истории праздника – Иоаким в пустыне, явление ангела и так далее.

Самые древние сохранившиеся изображения Рождества Пресвятой Богородицы относятся к X-XI векам. В основном это фрески старых храмов: Софийского собора в Киеве, грузинского храма Успения Богородицы в Атени, Преображенского собора Мирожского монастыря...

Какие народные традиции связаны с Рождеством Пресвятой Богородицы

Праздник приходится на сентябрь. С этим временем естественным образом связан сбор урожая и окончание летних полевых работ. Крестьяне традиционно благодарили Богородицу за собранный урожай и просили ее помощи на будущий год.

На это время приходится осенний "мясоед" – период между постами, в данном случае между Успенским и Рождественским, когда разрешается есть мясо, запасая, так сказать, жирок перед долгой холодной зимой. К тому же осенний мясоед – традиционная пора свадеб.

НА ЗАМЕТКУ

В Иерусалиме есть православный монастырь святой Анны. На его территории расположен храм Рождества Божией Матери. А под зданием монастыря находится небольшая пещера. Предание гласит, что это часть дома Иоакима и Анны, в котором и родилась Дева Мария. По другой версии, дом этот находился поблизости: в 70 метрах от монастыря стоит католическая базилика, и католики говорят, что тот самый дом стоял именно на этом месте.

Песнопения праздника

Тропарь (торжественное песнопение) праздника Рождества Пресвятой Богородицы:

Рождество Твое, Богородице Дево,

радость возвести всей вселенней:

из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш,

и, разрушив клятву, даде благословение,



и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Источник: kp.ru