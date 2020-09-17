Заставить сдавать тест на коронавирус имеет право работодатель? Отвечаем

Имеет ли право работодатель заставить проверяться на COVID-19?

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции некоторые работодатели стали проверять своих работников на COVID-19. АиФ.ru выяснил у эксперта, насколько правомерно требование пройти обязательное тестирование на коронавирус и можно ли от него отказаться.

Можно ли принудить работника сдать тест на коронавирус?

«Работодатель не может заставить работника сдать тест на коронавирус», — рассказала юрист, эксперт по трудовому праву, член Палаты налоговых консультантов РФ Валентина Яковлева. По ее словам, существуют категории лиц, которые должны проходить исследование на новую коронавирусную инфекцию, они прописаны в постановлении главного санитарного врача. К примеру, это вернувшиеся в Россию с признаками респираторных заболеваний граждане, лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания. Однако даже в этих случаях сдавать анализы придется не по настоянию работодателя. «Эти лица обязаны сдавать тест на коронавирус, но они обязаны это делать не в рамках трудовых отношений. Работодателя это не касается», — отметила эксперт.

В отдельных случаях профессиональная деятельность все же может «обязать» человека сдавать анализ. Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта 2020 года № 9, медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, раз в неделю обязательно проходят тест на коронавирус, а при появлении симптомов заболевания — немедленно. Сдать анализ при подозрении на COVID-19 также потребуется сотрудникам специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, кадетских корпусов, домов-интернатов и учреждений ФСИН.

Если по региональным правилам определенная часть сотрудников предприятия должна периодически сдавать тест, то даже в этом случае работник имеет право отказаться от анализа. «Тогда работодатель просто предлагает другим работникам сделать исследование», — рассказала Яковлева. При этом за отказ от прохождения тестирования на коронавирус работника нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности.

Могут ли заставить работников сдавать анализ, если заболел кто-то из коллег?

Даже если на работе заболел кто-то из сотрудников, требование пройти тестирование на коронавирус по отношению к остальным работникам будет незаконным, отметила Валентина Яковлева. По ее словам, в такой ситуации необходимо не начинать массовое тестирование, а выявить всех, кто контактировал с больным человеком, и освободить их от работы. Если это возможно, сотрудники могут работать дистанционно из дома. В остальных случаях им положен больничный или оформление простоя по независящим причинам, при котором работнику платят 2/3 от размера оклада, пояснила юрист.