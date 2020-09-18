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"Полигону у Бердска быть": Пообещали мусорную свалку новые спикер горсовета Голубев и депутат заксобрания Бадьин

13:30 18.09.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Никто не хочет этот полигон, ни Бердск, ни Искитим, ни Обь, заметил Бадьин. Может быть это будут отделенные северные районы. Но тогда вырастет цена за вывоз. За все надо платить в этой жизни.

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Бадьин и Голубев высказались о будущей свалке
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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"Полигону у Бердска быть": Пообещали мусорную свалку новые спикер горсовета Голубев и депутат заксобрания БадьинТребует референдум по строительству свалки около кладбища народ у депутатов БердскаЕщё 140 новостей

Как относятся к перспективе создания свалки на границе Бердска новоизбранный спикер горсовета Голубев и депутат заксобрания Бадьин? Этот вопрос сразу после сессии совета им задал "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, 17 сентября состоялась 38 сессия депутатов Бердска. Валерий Бадьин после избрания депутатом областного совета снял с себя полномочия. Вместо него спикером горсовета Бердска был выбран Владимир Голубев - брат известного бердского бизнесмена Виктора Голубева.

Как вы относитесь к созданию свалки на границе с Бердском?

- К созданию того полигона, который сейчас имеет ввиду общество отрицательно отношусь. Пока еще рано говорить, сначала нужен проект и экспертизы, - отметил Голубев.

- Никто не хочет этот полигон, ни Бердск, ни Искитим, ни Обь. Может быть, это будут северные районы, которые менее заселены людьми. Возможно, и такое будет решение. Но в этом случае вы должны понимать, что цена кубометра из транспортной составляющей возрастет. Чтобы люди потом не говорили, почему они больше станут платить. Бесплатного ничего нет, за все надо платить в жизни, - заявил Бадьин.

Подробности смотрите в видео.

Автор видео Алена Романцова

заксобрание мнение полигон разрешения свалка спикер Валерий Бадьин Владимир Голубев
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