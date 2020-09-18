"Полигону у Бердска быть": Пообещали мусорную свалку новые спикер горсовета Голубев и депутат заксобрания Бадьин

Никто не хочет этот полигон, ни Бердск, ни Искитим, ни Обь, заметил Бадьин. Может быть это будут отделенные северные районы. Но тогда вырастет цена за вывоз. За все надо платить в этой жизни.

Бадьин и Голубев высказались о будущей свалке

Как относятся к перспективе создания свалки на границе Бердска новоизбранный спикер горсовета Голубев и депутат заксобрания Бадьин? Этот вопрос сразу после сессии совета им задал "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, 17 сентября состоялась 38 сессия депутатов Бердска. Валерий Бадьин после избрания депутатом областного совета снял с себя полномочия. Вместо него спикером горсовета Бердска был выбран Владимир Голубев - брат известного бердского бизнесмена Виктора Голубева.

Как вы относитесь к созданию свалки на границе с Бердском?

- К созданию того полигона, который сейчас имеет ввиду общество отрицательно отношусь. Пока еще рано говорить, сначала нужен проект и экспертизы, - отметил Голубев.

- Никто не хочет этот полигон, ни Бердск, ни Искитим, ни Обь. Может быть, это будут северные районы, которые менее заселены людьми. Возможно, и такое будет решение. Но в этом случае вы должны понимать, что цена кубометра из транспортной составляющей возрастет. Чтобы люди потом не говорили, почему они больше станут платить. Бесплатного ничего нет, за все надо платить в жизни, - заявил Бадьин.

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Автор видео Алена Романцова