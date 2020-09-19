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Душевные христианские поздравления с праздником Михайлово чудо 19 сентября 2020 года

21:53 19.09.2020 Фото: pxhere.com
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19 сентября – праздник в честь одного из самых любимых православных архангелов.

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Архангел Михаил – покровитель и помощник в борьбе со злом
Сюжет: Православные обряды
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На Михайлово чудо картинки и поздравления на словах дарят 19 сентября – в праздник святого архангела Михаила, сообщает Главред.

На этот раз мы собрали самые душевные христианские поздравления с праздником Михайлово чудо – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и открытки с Днем Михаила.

Мы также подготовили поздравления с Днем ангела Михаила – открытки и добрые пожелания.

Михайлово чудо – поздравления в прозе, стихах и смс

В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоём доме был сытый обед, чтобы в твоём сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!

***

В День Михайлов поздравлений

Пусть бесчислен будет счет,

Желаю в верном направлении,

Идти по жизни Вам вперед.

***

Поздравляю с праздником Михайлово чудо! Пусть наступит сладостный и приятный отдых после нелегких и плодотворных работ, желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здравия всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.

***

С Днем архангела Михаила,

Лично он денницу победил,

Адские врата навек закрыты,

Только грех его бы отворил.

Но архангелы покорны человеку,

И молитвой можно попросить,

Чтоб господь приблизил нас до свету,

И не разучились мы любить.

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***

Миша! Когда я смотрю на тебя, всегда вижу перед собой честного, верного и мудрого друга и товарища! Уверен, что твой ангел-хранитель такой же! Желаю вам с ним жить всегда в тандеме и никогда не поворачиваться друг к другу спинами! Того же могу пожелать и для себя и всех твоих друзей! Такие друзья как ты – просто находка!

***

От души вас поздравляем

С Михаила светлым днем.

Пусть он вас оберегает

Пока на земле живем.

***

Михаил, поздравляем тебя с днем именин! В этот день хочется пожелать тебе чего-то особенного, например, крыльев за спиной, как у твоего ангела! Тогда ты сможешь еще больше закрывать от бед и напастей своих родных и сможешь в любую минуту оказаться рядом с другом, который оказался в беде! Самое главное, чтобы они не стали для тебя тяжелой ношей!

***

В день Архангела Михаила

Тебе хочу пожелать я всех благ,

Чтобы здоровье было и силы,

И чтоб удачным был твой каждый шаг!

Открытки с Днем святого Михаила – на Михайлово чудо и картинки

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Открытки с Днем святого Михаила
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С Днем архангела Михаила!

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