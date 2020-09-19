Душевные христианские поздравления с праздником Михайлово чудо 19 сентября 2020 года

На Михайлово чудо картинки и поздравления на словах дарят 19 сентября – в праздник святого архангела Михаила, сообщает Главред.
На этот раз мы собрали самые душевные христианские поздравления с праздником Михайлово чудо – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и открытки с Днем Михаила.
Мы также подготовили поздравления с Днем ангела Михаила – открытки и добрые пожелания.
Михайлово чудо – поздравления в прозе, стихах и смс
В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоём доме был сытый обед, чтобы в твоём сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!
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В День Михайлов поздравлений
Пусть бесчислен будет счет,
Желаю в верном направлении,
Идти по жизни Вам вперед.
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Поздравляю с праздником Михайлово чудо! Пусть наступит сладостный и приятный отдых после нелегких и плодотворных работ, желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здравия всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.
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С Днем архангела Михаила,
Лично он денницу победил,
Адские врата навек закрыты,
Только грех его бы отворил.
Но архангелы покорны человеку,
И молитвой можно попросить,
Чтоб господь приблизил нас до свету,
И не разучились мы любить.
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Миша! Когда я смотрю на тебя, всегда вижу перед собой честного, верного и мудрого друга и товарища! Уверен, что твой ангел-хранитель такой же! Желаю вам с ним жить всегда в тандеме и никогда не поворачиваться друг к другу спинами! Того же могу пожелать и для себя и всех твоих друзей! Такие друзья как ты – просто находка!
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От души вас поздравляем
С Михаила светлым днем.
Пусть он вас оберегает
Пока на земле живем.
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Михаил, поздравляем тебя с днем именин! В этот день хочется пожелать тебе чего-то особенного, например, крыльев за спиной, как у твоего ангела! Тогда ты сможешь еще больше закрывать от бед и напастей своих родных и сможешь в любую минуту оказаться рядом с другом, который оказался в беде! Самое главное, чтобы они не стали для тебя тяжелой ношей!
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В день Архангела Михаила
Тебе хочу пожелать я всех благ,
Чтобы здоровье было и силы,
И чтоб удачным был твой каждый шаг!