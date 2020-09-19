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Обязательно ставить прививки от COVID-19 туристам призывает эксперт Минздрава

12:02 19.09.2020 Фото: Википедии
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В то же время, как отметил Владимир Чуланов, "все зависит от решений стран и в целом от эпидемиологической ситуации по коронавирусу".

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Эксперт Минздрава: вакцинация от коронавируса для туризма может стать разумной мерой
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Обязательно ставить прививки от COVID-19 туристам призывает эксперт МинздраваСкончались мужчина 61 год и две женщины 73 и 83 лет от COVID-19 за сутки на 19 сентября в Новосибирской областиЕщё 1986 новостей

Введение обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции в качестве условия для осуществления международных путешествий может стать разумной мерой. Однако многое будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации, сообщил ТАСС главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Это не исключено. Действительно, если у нас появятся эффективные средства специфической профилактики, вакцины, то это будет разумная мера, поскольку специфическая профилактика, вакцинопрофилатика - это самая эффективная мера защиты. Если у нас такая вакцина будет (и вот вакцина уже появляется, и много вакцин уже в разработке), то вполне возможно, что такая мера будет введена. Но это все зависит от решений стран и в целом от эпидемиологической ситуации по коронавирусу", - сказал Чуланов.

Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев предположил, что в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от коронавируса.

COVID-19 вакцинация коронавирус прививки туризм Владимир Чуланов Минздрав
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