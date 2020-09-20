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Умерли 79 ковид-пациентов за сутки на 20 сентября в России. Число жертв коронавируса выросло до 19 418

18:02 20.09.2020 Фото: pexels.com
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С учетом 6148 выявленных зараженных за последние 24 часа, всего в стране уже 1 103 399 случаев коронавирусной инфекции.

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В России за сутки выявлено 6148 новых зараженных коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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За последние сутки в России зарегистрировано 6 148 новых заболевших COVID-19, сообщили в оперативном штаб 20 сентября.

Накануне в России впервые с июля количество выявленных случаев превысило отметку шесть тысяч. Рост выявлений отмечен с начала текущей недели, что объяснили увеличением количества сделанных тестов. До этого, начиная с 4 сентября, количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5 тыс. до 5,5 тыс. заболевших коронавирусом.

Всего в стране уже 1 103 399 случаев заражение коронавирусом.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах страны. В Москве суточный прирост составил 860.

Еще 214 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 188 - в Московской области, 178 - в Ростовской области,165 - в Нижегородской области.

За сутки скончались 79 человек, число жертв за весь период выросло до 19 418.

Поправились и выписаны 909 357 человек, в том числе 2 895 за последние сутки.

COVID-19 заражение коронавирус скончались число жертв
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