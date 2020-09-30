Введут новые ограничения при росте зараженных COVID-19 в России, заявили в Роспотребнадзоре

Сегодня наблюдается подъем заболеваемости. Как будет развиваться ситуация, зависит от соблюдения россиянами предписанных требований.

Эксперт Роспотребнадзора допустила введение новых COVID-ограничений

В Роспотребнадзоре не исключают введения в РФ новых ограничительных мер, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться.

"Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости", - заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная "Интерфаксу" в ответ на запрос.

При этом она подчеркнула, что "если соблюдать все санитарные требования, рекомендованные на сегодня, есть большая вероятность, что ужесточение мер не понадобится".

По ее словам, сейчас наблюдается некоторый подъем заболеваемости, после выхода на плато можно прогнозировать спад числа заболевших.

"При соблюдении всех мер профилактики коронавирусной инфекции, рекомендованных Роспотребнадзором, прекращение роста заболеваемости (выход на плато) произойдет в течение октября, более точных прогнозов в отношении выхода на плато сделать невозможно", - отметила она.

"Мы можем выйти на плато в течение ближайших 10 дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулезно будет соблюдать необходимые меры профилактики", - подчеркнула Пшеничная.

Текущая ситуация с коронавирусом в России

По данным на 30 сентября, в РФ выявлен 8 481 новый случай коронавируса, всего за весь период циркулирования инфекции зарегистрировано 1 176 286 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Наиболее высокие темпы прироста случаев наблюдаются в Москве. В российской столице, начиная с 28 сентября по 28 октября, введен ряд ограничений, которые касаются граждан старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали не выходить из дома без особой необходимости.

Школы столицы с 5 октября уйдут на двухнедельные каникулы.