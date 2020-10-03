Сколько заразившихся COVID-19 выявили за сутки на 3 октября в Бердске? Цифры пугают

Снова цифры по числу заразившихся коронавирусом в Бердске пошли в рост

По данным оперативного штаба, на 3 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 440 жителей города, из них детей - 299.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 309пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 303 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 3 октября, выявили трех новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 328 случаев заболевания коронавирусом.