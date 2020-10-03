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Сколько заразившихся COVID-19 выявили за сутки на 3 октября в Бердске? Цифры пугают

10:53 03.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В общей сложности 328 бердчанам поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".

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Снова цифры по числу заразившихся коронавирусом в Бердске пошли в рост
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Число "подозреваемых" на коронавирус стремительно растет в Бердске: Тесты берут сотнями в суткиСколько заразившихся COVID-19 выявили за сутки на 3 октября в Бердске? Цифры пугаютЕщё 2026 новостей

По данным оперативного штаба, на 3 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 440 жителей города, из них детей - 299.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 309пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 303 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 3 октября, выявили трех новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 328 случаев заболевания коронавирусом.

COVID-19 анализы на коронавирус выписали пациент тест
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От редакции

Возвращаемся к весенней ситуации?

Аноним, 03 октября 2020 11:29
Думаю что будет всё хуже,очень высокий прирост больных,цифры не обнадёживают,похоже опять всё позакрывают и отправят на карантин,не зря же говорили что будет вторая волна.
Ольга, 03 октября 2020 11:33
Хотелось бы узнать как лечат обнаруженных и больных ковидом? Под каким наблюдением они очень интересно находятся? Кто так пристально их наблюдает и лечит? Кто им выдал , справку ...
постановление что они больны , что у них обнаружен ковид? Или это все голословно? ОРВИ у нас тоже теперь короновирусу? Кому нужны эти показатели? Выдали сделать план по короновирус?

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