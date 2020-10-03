"Выглядел он скверно": Умер обвиняемый в бандитизме экс-глава Миасса

Предварительная причина смерти - хронические заболевания, уточнили в пресс-службе УФСИН по Москве. В больницу Ардабьевский попал из СИЗО. Вину он так и не признал.

Обвиняемый в бандитизме бывший сити-менеджер Миасса Ардабьевский умер в больнице, отсидев 7 лет

Бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, обвиняемый в бандитизме и убийствах, умер в одной из московских больниц. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

"2 октября в одной из московских больниц скончался обвиняемый Ардабьевский В., который раннее содержался в СИЗО-12. В больнице он находился с 18 сентября", - сообщили в УФСИН. - <...> Предварительная причина смерти - хронические заболевания".

Как сообщили ТАСС в медицинских службах, у бывшего чиновника было воспаление поджелудочной железы.

Факт смерти Виктора Ардабьевского подтвердил ТАСС в пятницу его адвокат Евгений Мартынов. "Факт смерти подтверждаю. Умер [Ардабьевский] сегодня днем в больнице в Москве, где проходил лечение", - сказал адвокат, не приводя подробностей об обстоятельствах смерти.

В свою очередь член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила журналистам, что незадолго до смерти Ардабьевский жаловался наблюдателям на серьезные проблемы со здоровьем.

"Мы видели Ардабьевского 31 августа в СИЗО-12. Выглядел он скверно. Еле передвигался. Он нам рассказал, что накануне у него обострился гастрит, скрутило так, что пришлось вызывать скорую. Дали таблетки, но таблетки не помогают. Сказал, что все болит и сейчас. Температура каждый день скачет - бросает то в жар, то в холод. А еще левый глаз совсем не видел, у него уже было три операции на глазах. Мы в журнале ОНК написали, чтобы его срочно отправили в больницу", - сказала она.

Ардабьевский был уволен в октябре 2013 года, после того как против него было возбуждено несколько уголовных дел. По данным СК РФ, бывший сити-менеджер обвиняется в организации убийств по найму местных коммерсантов, Андрея Падучина и Павла Сидорова, совершенных в Миассе в 2005 и в 2008 годах. Дело Ардабьевского выделено в отдельное производство из общего дела о бандитизме, по которому проходят девять обвиняемых. Вину он не признавал.