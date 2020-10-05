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Какие новые ограничения вводит губернатор в Новосибирской области: закроют ли школы?

19:15 05.10.2020 Фото: Nso.ru
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Андрей Травников также заявил, в регионе необходимо ужесточить контроль за уже введенными из-за коронавируса ограничениями.

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Андрей Травников выступил на совещании с правительством
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Какие новые ограничения вводит губернатор в Новосибирской области: закроют ли школы?Закрытие границ из-за ухудшения ситуации с COVID-19 допустили в РоссииЕщё 16 новостей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил министерствам культуры, образования и спорта рассмотреть вопрос о запрете совместительства. По его словам, так можно сократить распространение коронавируса.

"Особенно в творческих коллективах, из-за того, что сотрудники коллективов перемещаются с одного объекта на другой и успевают поработать сразу в нескольких местах, идет активное распространение инфекции в другие коллективы. Не останавливая работу организаций, я предлагаю министерству культуры, министерству спорта и министерству образования рассмотреть вопрос о временном запрете совместительств и вынести его на оперштаб", — сообщил глава региона на еженедельном совещании в правительстве 5 октября.

Он добавил, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией стоит усилить контроль за выполнением мер безопасности.

"Установка на ужесточение мер по контролю за выполнением противоэпидемиологических мер остается. Я считаю, что абсолютно оправданное было решение, которое мы принимали на прошлой неделе, — по продлению режима повышенной готовности до конца октября", — сообщил Травников.

По его словам, после снятия ограничительных мер новосибирцы немного расслабились, поэтому нужно усилить контроль за выполнением мер на предприятиях, а также соблюдать элементарные меры безопасности: мыть руки, держать дистанцию и носить защитные маски.

"С учетом исполнения этих мер и с учетом ужесточения мер контроля в ближайшее время мы не предполагаем принятия решений по возобновлению каких-то ограничительных мероприятий в отношении определенных предприятий или секторов экономики. Я считаю, что, если мы проявим ответственность и дисциплину, мы сможем и настоящий напряженный период развития пандемии коронавируса, и сезонные заболевания перенести достаточно спокойно", — подчеркнул Андрей Травников, отметив, что не планируется изменять график работы школ и вводить досрочные каникулы.

Пока досрочные каникулы в Новосибирской области для школьников вводить не будут. глава региона добавил, что в целом новых ограничений из-за коронавируса в области не будет, если все жители будут строго соблюдать все предписанные им ограничения в период пандемии.

Губернатор продолжил, что будут приниматься лишь точечные карантинные меры в некоторых классах и группах детских садов, где сложилась соответствующая ситуация.

Кроме того, Андрей Травников предложил ввести временный запрет педагогам работать по совместительству.

запрет коронавирус маски ограничения распространение инфекции Андрей Травников
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