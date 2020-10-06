Против самоизоляции и дистанционного обучения выступают более половины россиян

Четверть жителей страны считают, что эпидемия коронавируса завершится через полгода. О том, что такой позитивный сценарий возможен уже в ближайший месяц, заявили 3% опрошенных.

Всплеск интереса к новостям, связанным с пандемией коронавируса, произошел в России 24-25 сентября

Четверть россиян уверены, что массовое распространение коронавируса в России прекратится в ближайшие полгода. Об этом заявил во вторник глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров на круглом столе "Россия и мир перед/в ситуации "второй волны" пандемии COVID-19", проходящем в онлайн-формате на площадке ТАСС и ВЦИОМ.

Согласно представленным данным, 26% россиян уверены, что это произойдет в ближайшие полгода, 24% респондентов полагают, что это произойдет в ближайший год. 9% заявили, что на окончательное распространение коронавируса требуется два года. 3% полагают, что такой позитивный сценарий возможен уже в ближайший месяц.

Опрос показал что, 84% опрошенных не наблюдают дефицита масок, 88% не видят дефицита перчаток. При этом 8% сталкиваются с подобным дефицитом.

О самоизоляции

Россияне, как показал опрос, выступают против возможного введения режима самоизоляции в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Согласно представленным данным, 52% выступают против такой меры, поддержали бы ее 45% опрошенных. В Москве не поддерживают возможный режим 58% при этом 38% согласились бы с введением данных мер.

Необходимость самоизоляции для граждан 65 лет и старше не поддерживают 30% респондентов, высказались за такую необходимость 67% опрошенных жителей России.

Половина (50%) опрошенных россиян выступают против возможного введения периода нерабочих дней, 40% поддерживают возможную меру.

О дистанционном обучении

ВЦИОМ также выяснил, что более половины россиян (53%) выступают против возможного введения дистанционного обучения школьников и студентов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Мы видим, что тут противники доминируют - 53% высказываются против перевода на дистанционку по стране в целом, 42% - за", - сказал Федоров.

При этом подобную меру поддерживают 55% опрошенных москвичей, 37% жителей столицы против развития подобного сценария.

Исследование проводилось 30 сентября и 5 октября, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян и 1 тыс. москвичей в возрасте 18 лет и старше. Погрешность по России не превышает 2,5%, по Москве - 3,1%.

О "второй волне"

Всплеск интереса к новостям, связанным с пандемией коронавируса, произошел в России 24-25 сентября, заявил Федоров.

"Мы видим, что в мае 36% [россиян] в среднем говорили о том, что их внимание привлекла пандемия. Затем в июне это цифра снижалась, вернее, снизилась практически на треть - до 24%, и в июле упала еще более чем вдвое: только 10%. Все это сохранялось примерно до третьей недели сентября. <...> Рывок произошел между 24 и 25 сентября, когда за одну ночь буквально доля тех, кто назвал пандемию в качестве события, которое его внимание на себя обратило, выросла с 8% до 13%. С тех пор она уже не снижается, <...> последние данные здесь на 28 сентября - порядка 16%", - сказал Федоров.

В настоящее время в информационном пространстве, полагает социолог, развивается процесс уже не только пандемии, но и "инфодемии". "В информационное пространство эта проблема вновь вторглась очень властно и продолжает набирать обороты", - добавил он.

Эти данные, по его словам, получены из ежедневных опросов "ВЦИОМ-Спутник", в ходе которых каждый день опрашивается 1,6 тыс. человек в 500 городах и поселках и сотне деревень на территории РФ, погрешность измерения при этом не превышает 2,5%.

О гриппе



Россияне считают коронавирус более опасным заболеванием, чем сезонный грипп, сообщил Федоров. Опрос проводился 30 сентября и 5 октября по двум выборкам. В первую вошли 1,6 тыс. жителей всей России, включая москвичей, и отдельно были опрошены 1 тыс. только жителей столицы. Возраст респондентов -18 лет и старше. Погрешность по России в целом не превышает 2,5%, отдельно по Москве - 3,1%.

Согласно представленным слайдам, 55% опрошенных жителей РФ считают коронавирус опаснее гриппа, 7% придерживаются противоположного мнения. 30% считают, что заболевание не более и не менее опасно для человека в сравнении с гриппом. При этом 74% опрошенных опасаются заболеть коронавирусом или же переживают за своих близких, 11% уверены, что коронавирус им и близким не грозит, 10% не задумывались о этом; 5% заявили, что сами или члены семьи уже переболели коронавирусом.

Среди мер профилактики респонденты выделили ношение масок. Их носят 61% опрошенных из первой выборки и 65% из выборки москвичей. Прибегают к помощи антисептиков и мытью рук постоянно 32% опрошенных представителей всей страны и 26% - отдельно Москвы. Ограничили контакты - 26% первой выборки и 25% представителей второй выборки, носят перчатки 9% опрошенных, поддерживают иммунитет, включая употребление витаминов - 8%, держат дистанцию 7%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 35,5 млн человек, свыше 1,04 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 237 504 случая заражения, выздоровели 988 576 человек, умерли 21 663. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.