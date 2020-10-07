Срочно: получателям выплаты от ПФР их начислят автоматом с 7 октября 2020

Напомним, что выплаты по уходу устанавливаются неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход, при условии, что они не получают пенсию либо пособие по безработице.

Выплаты по уходу теперь устанавливаются без личного посещения ПФР

Внимание! Изменился порядок осуществления выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами.

Речь идет о компенсационных выплатах по уходу* за нетрудоспособными гражданами, (к числу нетрудоспособных относятся инвалиды 1 группы, престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, и граждане, достигшие 80 лет), а также о ежемесячных выплатах по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.

Данные выплаты осуществляются на основании Временного порядка, который будет действовать как минимум до конца текущего года.

Напомним, что выплаты по уходу устанавливаются неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход, при условии, что они не получают пенсию либо пособие по безработице.

Осуществление данных выплат производится на основании заявления трудоспособного гражданина, поданного в электронной форме, а также согласия гражданина, нуждающегося в уходе (если речь идет не о ребенке-инвалиде), на осуществление за ним ухода конкретным лицом, полученного посредством телефонной связи и оформленного соответствующим актом. Таким образом, данная выплата устанавливается теперь без ЛИЧНОГО обращения граждан в территориальный орган ПФР.

Все необходимые сведения специалисты органов ПФР самостоятельно получат в рамках межведомственного взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления, а также запросят в организациях, располагающих необходимыми документами, необходимыми для установления выплаты по уходу.

Выплата производится вместе с пенсией лицу, за которым осуществляется уход.

*Размер компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами с учетом районного коэффициента в нашем регионе составляет 1 440 рублей за каждое лицо, за которым осуществляется уход. Размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы зависит от категории лица, осуществляющего уход. Если уход осуществляют родители (усыновители) либо опекуны (попечители), размер выплаты с учетом районного коэффициента в Новосибирской области составляет 12 тысяч рублей. Если уход осуществляет другое лицо, то размер выплаты - 1 440 рублей в месяц.

Источник: pfrf.ru