Какой сегодня церковный праздник? Кого православные почитают 8 октября 2020 года

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8 октября Русская Православная Церковь вспоминает преставление одного из самых почитаемых русских святых – преподобного Сергия Радонежского

8 октября Русская Православная Церковь вспоминает преставление одного из самых почитаемых русских святых – преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца.

Преподобный Сергий Радонежский (в миру носил имя Варфоломей) родился около 1314 года в семье боярина Кирилла и его супруги Марии. В детстве не мог освоить грамоту, но в тринадцатилетнем возрасте встретил схимника-чудотворца, по молитве которого научился читать и писать. Эта встреча запечатлена на широко известной картине М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею».

После смерти родителей Варфоломей удалился в Хотьково-Покровский монастырь, где уже находился в то время его брат Стефан. Вместе братья решили уйти в густой лес (Радонежский бор). Там, на берегу реки Кончуры, на холме Маковец они построили деревянную церковь во имя Святой Троицы.

Стефан впоследствии отправился в Богоявленскую обитель в Москву, а Варфоломей остался пустынножительствовать. Позже он встретил некоего игумена Митрофана и принял от него постриг с именем Сергий. Со временем подвижник образовал монастырь, приобретший славу, которая дошла до самого Константинополя. Вселенский Патриарх Филофей прислал ему с особым посольством крест, параман, схиму и грамоту, в которой восхвалял его за добродетельное житие и давал совет ввести в монастыре киновию (строгое общинножитие).

Насельники обители жили от своих трудов, не принимая подаяния. Игумен Сергий сам трудился наравне с братией.

Преподобный Сергий пользовался большим уважением у князей. Великий князь Дмитрий Донской часто прислушивался к советам святого, благословение на Куликовскую битву князь получил именно от радонежского игумена. К этому моменту, также не без помощи Сергия, примирявшего враждующих, почти все князья уже признавали главенство князя Дмитрия.

Преставился преподобный Сергий в 1392 году, а уже через тридцать лет были обретены его мощи. Ныне они находятся в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

В 1919 году мощи были вскрыты и находились в музее, но затем в 1946 году вновь возвращены Церкви.

Чудеса, приписываемые Сергию Радонежскому

Ещё при жизни Преподобный Сергий удостоился благодатного дара чудотворений. Так, он воскресил отрока, когда отчаявшийся отец считал единственного сына навсегда потерянным. Слава о чудесах, совершённых Преподобным Сергием, стала быстро распространяться, и к нему начали приводить больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал Преподобного, не получив исцелений недугов и назидательных советов.

Исцелённые прославляли Преподобного Сергия, благоговейно почитали его наравне с древними святыми отцами. Но людская слава не прельщала великого подвижника, и он по-прежнему оставался образцом иноческого смирения.

Однажды святитель Стефан, епископ Пермский, глубоко почитавший Преподобного, направлялся из своей епархии в Москву. Дорога пролегала в восьми верстах от Сергиева монастыря. Святитель Стефан не успевал на этот раз заехать туда, а потому остановился на дороге и, прочитав молитву, поклонился Преподобному Сергию со словами: «Мир тебе, духовный брат». В это время Преподобный Сергий сидел вместе с братией за трапезой. В ответ на благословение святителя Преподобный Сергий встал, прочитал молитву и послал ответное благословение святителю. Некоторые из учеников, удивленные необычайным поступком Преподобного, поспешили к указанному месту и, догнав святителя, убедились в истинности видения.

Постепенно иноки становились свидетелями и других подобных явлений. Однажды во время Литургии Преподобному сослужил Ангел Господень, но по смирению своему святой Сергий запретил кому-либо рассказывать об этом до конца его жизни на земле. Тесные узы духовной дружбы и братской любви связывали Преподобного Сергия со святителем Алексием, митрополитом Московским. Святитель на склоне лет призвал к себе Преподобного и просил принять Русскую митрополию. Однако святой Сергий по смирению отказался от первосвятительства.

Русская земля в то время страдала от татарского ига. Великий князь Дмитрий Донской, собрав войско, пришёл в обитель Преподобного Сергия испросить благословения на предстоявшее сражение. В помощь великому князю Преподобный благословил двух иноков своей обители: схимонахов Андрея (Ослябю) и Александра (Пересвета) и предсказал победу князю Димитрию – будущему святому благоверному князю Дмитрию Донскому.

Пророчество Преподобного Сергия исполнилось: 21 сентября 1380 года, в День праздника Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле, положив начало освобождению Русской земли от татарского ига. Во время сражения Преподобный Сергий вместе с братией стоял на молитве и просил Бога о даровании победы русскому воинству.

Однажды, глубокой ночью, Преподобный Сергий читал акафист Божией Матери. Совершив обычное правило, он сел немного отдохнуть, но вдруг сказал своему келейнику, преподобному Михею «Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудное посещение». Едва он произнёс эти слова, как был услышан голос: «Пречистая грядёт!»

Преподобного Сергия внезапно осиял неземной свет. Он увидел Божию Матерь, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном. Не в силах вынести чудного света, Преподобный благоговейно склонился перед Божией Матерью. «Не бойся, избранниче мой, – изрекла Она. – Я пришла посетить тебя, услышана молитва твоя об учениках твоих; не скорби больше и об обители твоей: отныне она будет иметь изобилие во всем, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем к Богу. Я неотступна буду от места сего и всегда буду покрывать его…» Божия Матерь стала невидима. А Преподобный Сергий долго оставался в оцепенении. Только его светившееся лицо говорило о той духовной радости, которую переживал святой.

Явление Божией Матери в келье Преподобного Сергия – на месте нынешней Серапионовой палаты – было в одну из пятниц Рождественского поста 1385 года. Память о посещении Божией Матерью Троицкой обители и Её обетовании свято хранилась учениками Преподобного Сергия.

Достигнув глубокой старости, Преподобный, за полгода прозрев свою кончину, призвал к себе братию и благословил на игуменство преподобного Никона, опытного в духовной жизни и послушании ученика. В безмолвном уединении Преподобный отошёл ко Господу 8 октября 1392 года. Накануне великий угодник Божий в последний раз призвал братию и обратился к ней со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную...»

Источник: inpavposad.ru