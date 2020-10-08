Все молитвы в светлый праздник Сергия Радонежского 8 октября 2020 года: В каких случаях молиться преподобному?

Мощи преподобного являются источником душевных и телесных исцелений для тех, кто обращается к нему за помощью.

Мощи преподобного являются источником душевных и телесных исцелений для тех, кто обращается к нему за помощью

Сергий Радонежский – один из самых почитаемых святых в нашей стране. Мощи преподобного являются источником душевных и телесных исцелений для тех, кто обращается к нему за помощью. Многие верующие в сложных обстоятельствах читают молитвы Сергию Радонежскому, рассчитывая на покровительство и поддержку.

Дни памяти:

5 июня – Собор Ростово-Ярославских святых;

6 июля – Собор Владимирских святых;

18 июля – Обре́тение честных мощей;

19 июля – Собор Радонежских святых;

6 сентября (переходящая) – Собор Московских святых;

8 октября – Преставление.

Житие святого

Будущий святой родился в селе под Ростовом. Точная дата неизвестна – 1314 или 1322 год. При крещении мальчика назвали Варфоломеем.

Когда ребенку исполнилось 7 лет, его отдали учиться грамоте. Но учеба давалась тяжело. Однажды в лесу Варфоломей повстречался со старцем, который угостил его просфорой и предсказал, что с этого дня он станет учиться с необыкновенной легкостью. Так и случилось.

Особенно Варфоломей пристрастился к чтению Священного писания. Мальчик стал поститься, воздерживаться от еды в среду и пятницу и много молиться.

Через некоторое время семья переехала в город Радонеж. Когда умерли родители, Варфоломей вместе со старшим братом Стефаном ушел на пустынное жительство. В глуши они соорудили себе хижину, а затем построили маленькую церковь. Впоследствии она была освящена во имя Святой Троицы.

Вскоре брат, ощутив все тяготы пустынной жизни, уехал. Варфоломей же принял постриг под именем Сергия. Он жил в глуши в полном одиночестве. Пропитание составляли хлеб и вода. К нему стал приходить медведь, с которым тот делился своими скудными припасами.

Не один раз к подвижнику являлись бесы, но тот побеждал их силой молитвы. Молва о его духовных подвигах распространилась, и вскоре вокруг него начинает селиться братия. Новопришедшие учились у Сергия пустынножительству, молитве, тяжелому труду. Предположительно, в 1342-1344 гг. подвижник стал игуменом этой обители, знаменитой впоследствии Троице-Сергиевой лавры.

Сергий совершил множество чудес. По его молитвам забил источник с водой. Он исцелял людей, изгонял бесов. Однажды к нему приехал безутешный отец с больным мальчиком. В келье Сергия ребенок умер, но молитва подвижника вернула его к жизни.

К преподобному явилась сама Пресвятая Богородица с апостолами Петром и Иоанном и пообещала, что будет покровительствовать обители. Свидетелем чуда был келейник, преподобный Михей.

Слава об удивительном молитвеннике росла и дошла до Константинополя. Константинопольский патриарх Филофей благословил его деяния.

Сергий основал еще несколько обителей: Благовещенский монастырь на реке Киржач, Старо-Голутвин возле Коломны, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме.

Митрополит Алексей чрезвычайно почитал Сергия, поручил ему дело примирения русских князей, а также рассчитывал на него как на своего преемника. Однако тот отказался от высокого церковного поста.

Преподобный представился Богу 25 сентября 1392 года. Накануне он обратился к братии со следующими словами:

Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную.

В каких случаях молятся Сергию Радонежскому?

Преподобный Сергий Радонежский

Священнослужители считают, что любые просьбы, обращенные к святому, не остаются без ответа. Читая молитвы преподобному Сергию Радонежскому, верующие получают помощь:

в исцелении болезней;

в учебе;



в воспитании детей подросткового возраста;в решении сложных жизненных вопросов;в усмирении гордости.

Чаще всего молитвы святому Сергию Радонежскому с просьбой о помощи читают студенты накануне сдачи экзаменов. Эпизод из его детства, связанный со встречей со старцем, который предсказал ему успехи в учебе, и служит основанием для молитвенных обращений многих поколений учащихся. Молиться могут как сами школьники и студенты, так и их родители.

Молитву Сергию Радонежскому о помощи в делах лучше всего читать в храме перед его иконой. На территории нашей страны огромное количество церквей в честь преподобного. Особенно сильной будет молитва около мощей святого, которые находятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры (г. Сергиев Посад в Московской области).

Тексты молитв Сергию Радонежскому

Тропарь, глас 4

И́же доброде́телей подви́жник,/ я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га,/ на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней,/ в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м;/ те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух,/ Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́./ Но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад твои́х,// Се́ргие преподо́бне, о́тче наш.

Перевод: Добродетелей подвижник, ты, как истинный воин Христа Бога, против страстей крепко подвизался в жизни временной, в псалмопении, бдении и постах став примером для твоих учеников. Потому и вселился в тебя Пресвятой Дух: Его действием ты украшен светло. Но имея дерзновение ко Святой Троице, поминай стадо, собранное тобой премудро, и не забудь, как ты обещал, посещать детей твоих, Сергий, преподобный отче наш.

Кондак, глас 8

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав,/ вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́,/ и я́ко со́лнце Отече́ству твоему́ возсия́л еси́;/ тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Перевод: Любовью ко Христу уязвленный, и за Ним с неуклонной волей следуя, всякое наслаждение плотское возненавидел ты, преподобный, и как солнце Отечеству твоему воссиял: потому и Христос даром чудес обогатил тебя. Поминай нас, почитающих пресветлую память твою, дабы мы взывали тебе: «Радуйся, Сергий Богомудрый!

Молитва первая

О свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от Великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Молитва вторая

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Се́ргие вели́кий! Не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных, у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся, е́же моли́тися о нас Всеси́льному Бо́гу о по́льзе душ на́ших, и испроси́ти вре́мя на покая́ние, и о невозбра́нном преи́тии от земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О Небе́снаго граждани́не Иерусали́ма, преподо́бне о́тче Се́ргие! Воззри́ на нас ми́лостиво и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ Небе́сней. Ты горе́ на Небеси́; мы, на земли́ ни́зу, удалены́ от Тебе́ не толи́ко ме́стом, ели́ко греха́ми свои́ми и беззако́ниями; но к тебе́, я́ко нам сро́дному, прибега́ем и взыва́ем: наста́ви нас ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Сво́йственно есть тебе́, о́тче наш, благоутро́бие и человеколю́бие: на земли́ живу́щу, не о свое́м то́кмо спасе́нии бысть тебе́ попече́ние, но и о всех к тебе́ притека́ющих. Наставле́ния твоя́ бы́ша тро́стию кни́жника скоропи́сца, на се́рдце ка́ждаго глаго́лы жи́зни начертава́ющаго. Не теле́сныя то́кмо врачева́л еси́ боле́зни, но па́че душе́вных врач изя́щный яви́лся еси́; и вся твоя́ свята́я жизнь бысть зерца́лом вся́кия доброде́тели. А́ще толи́к был еси́, свя́тче Бо́жий, на земли́, коли́к ны́не еси́, на Небеси́! Ты Днесь предстои́ши Престо́лу Све́та Непристу́пнаго и в нем, я́ко в зерца́ле, зри́ши вся на́ши ну́жды и проше́ния; ты водворя́ешися вку́пе со А́нгелы, о еди́ном гре́шнице ка́ющемся ра́дующимися. И человеколю́бие Бо́жие есть неистощи́мо, и твое́ к Нему́ дерзнове́ние мно́го, не преста́ни о нас вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Аще бо и недосто́йни есмы́ толи́каго отца́ и хода́тая, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ нас досто́йны чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́. Вся богопросвеще́нная Росси́я, твои́ми чудесы́ испо́лненная и ми́лостями облагоде́тельствованная, испове́дует тя бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́ и и́хже отце́м спомоществова́л еси́, не отри́ни и нас, чад их, стопа́ми их к тебе́ ше́ствующих. Ве́руем, я́ко ду́хом нам сопрису́тствуеши. Иде́же бо есть Госпо́дь, я́коже сло́во Его́ учи́т нас, та́мо и слуга́ Его́ бу́дет. Ты ве́рный еси́ раб Госпо́день, и Бо́гу везде́ су́щу, ты в Нем еси́, и Он в тебе́ есть, па́че же и те́лом с на́ми еси́. Се нетле́нныя и живоно́сныя твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище безце́нное, вручи́ нам чуде́с Бог. Предстоя́ще им, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ их на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менну в ну́ждах на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. Па́ству же твою́ духо́вную, тобо́ю со́бранную, не преста́ни управля́ти жезло́м духо́вныя му́дрости: подвиза́ющимся помози́, разсла́бленных возста́ви, споспеши́ и́го Христо́во нести́ во благоду́шии и терпе́нии и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нная не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно по труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва четвертая

О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имена) милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо благопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Источник: omolitvah.ru