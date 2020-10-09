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Молитвы святому апостолу Иоанну Богослову 9 октября 2020 года на благополучие и здравие

09:27 09.10.2020 Фото: wikimedia.org
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Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых Он особенно приблизил к Себе.

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Молитвы святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову
Сюжет: Православные обряды
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Что можно делать, а что нельзя на Иоанна Богослова 9 октября 2020 годаМолитвы святому апостолу Иоанну Богослову 9 октября 2020 года на благополучие и здравиеЕщё 320 новостей

Молитва первая

О великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от всякия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О великий и всехвальный апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, наперсниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елика согрешихом от юности нашея во всем житии нашем делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы; во исходе же душ наших помози нам, грешным (имена), избавитися от воздушных мытарств и вечнаго мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья

О великий и непостижимый Боже! Се на умоление Тебе предлагаем святого Иоанна, егоже Ты сподобил еси неизреченных откровений, приими о нас ходатайство, даруй нам исполнение прошений наших во славу Твою, паче же соверши нас духовным совершенством к наслаждению, жизни нескончаемыя в Небесных Твоих обителях! О Небесный Отче, создавый вся Владыко, Всесильный Царю! Коснися благодатию сердец наших, да, растаявше, яко воск, пролиются пред Тобою и бренная тварь духовна сотворится в честь и славу Твою, и Сына Твоего, и Святаго Духа. Аминь.

Источник: solun.gr

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