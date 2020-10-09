О чем молиться в праздник святого Иоанна Богослова 9 октября? Сильная молитва и предсказания преподобного

Считается, что всю работу, связанную с физическим трудом, нужно сделать в первую половину дня. Кроме того, в этот день обязательно нужно посетить храм и помолиться, а также помянуть мертвых.

9 октября православные верующие чествуют память апостола и евангелиста Иоанна Богослова — возлюбленного ученика Иисуса

9 октября православные чествуют память возлюбленного ученика Иисуса

9 октября православные верующие чествуют память апостола и евангелиста Иоанна Богослова — возлюбленного ученика Иисуса. О празднике читателям "Вестей" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии – дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со своим старшим братом Иаковом он был призван Иисусом Христом в число своих учеников на Геннисаретском озере. Оставив своего отца, оба брата последовали за Господом.

Житие Иоанна Богослова

"Иоанн Богослов на острове Патмос". Ганс Бургкмайр Старший. Алтарь Иоанна. 1518

Жизнь апостола и евангелиста Иоанна поражает девственной чистотой, жертвенной любовью, особой проницательностью и духом глубины мудрости Божией. "Поэтому он был очень близок, мы видим это из Священного Писания, к первосвященникам, к людям мудрым, грамотным на то время, к храму и Христу. И за то, что он всегда пребывал в молитве, всегда возносился умом к небу, он называется Богословом", – рассказал митрополит Павел.

После своего призвания апостол Иоанн неразлучно все время находился рядом с Христом и был одним из тех, кого Господь особо приблизил к Себе. Он присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира, при Преображении Господнем. Находясь рядом со Спасителем во время Тайной Вечери, именно он спросил имя предателя. Он следовал за Господом, когда Его вели на судилище, следовал по Крестному пути Господа. У Креста он плакал вместе с Пресвятой Богородицей. Именно к нему были обращены последние слова Распятого Христа: "Се Мати твоя". С того времени Иоанн находился все время рядом с Пресвятой Богородицей вплоть до ее Успения.

Он исследовал Писание, хотя ему незачем было исследовать, он жил по Писанию, а позднее он писал его. Он писал то, что видел и слышал, идя за Христом Спасителем. И в итоге его откровения были запечатлены на страницах Евангелия и в трех посланиях. "Если взять апокрифы, то там много чего сказано, написано, но так как Церковь относится к апокрифам очень осторожно, мы не станем черпать из них ту мудрость, которая связана с жизнью Спасителя. Мы берем лишь только то, что написано в Евангелии, и то, что написал Иоанн Богослов", – отметил Владыка Павел.

Апостол Иоанн всегда пребывал в молитве, богомыслии. После Успения Пресвятой Богородицы он отправился в Ефес для проповеди Слова Божьего вместе со своим учеников Прохором. Во время путешествия на корабле они попали в сильную бурю, во время которой все путешественники были спасены, но не было только Иоанна Богослова. Горько сокрушался Прохор о потере своего учителя. Но на четырнадцатый день ,стоя у моря, он увидел, что волна выбросила на берег человека. Им оказался Иоанн Богослов. Четырнадцать дней хранил Господь в море Иоанна!

В Ефесе проповедь Апостола Иоанна язычникам о Христе сопровождалась многочисленными чудесами и число уверовавших в Христа росло. Во время гонений на христиан апостола отвели на суд в Рим, где его приговорили к смерти и дали выпить чашу со смертельным ядом, который никоим образом не повредил ему. Его бросили в котел с кипящим маслом, но он вышел невредимым.

Пройдя тяжелый жизненный путь, изгнание после Воскресения Христова за распространение проповеди – Иоанн Богослов был отправлен на остров Патмос. По пути следования он совершил множество чудес. А по прибытию на остров он продолжил проповедь Слова Божьего, изгонял бесов с языческих капищ, исцелял больных. Волхвы оказывали сильное сопротивление проповеди о Христе, но все их ухищрения разрушались по молитве Апостола Иоанна.

Иоанн Богослов: предсказания

Однажды поднявшись с учеником Прохором на гору, Иоанн, взяв на себя трехдневный пост, все время пребывал в молитве. И во время молитвы вдруг заколебалась гора и грянул гром. Прохор в страхе упал на землю.

Апостол его поднял и сказал записывать за ним: "Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец, глаголет Господь, Сый и Иже бе и Грядый, Вседержитель" ( Откр. 1,8). Так была написана книга Апокалипсис, которая закрыта для нашего понимания, как когда-то древние пророчества, в особенности пророка Исаии.

Потому что невозможно было понять, как может быть то, что написано о Рождении Христа – "вида не имевший", "…Спаситель измученный восстанет на Кресте".

"Но когда мы соприкоснулись с этими событиями, тогда мы поняли сущность этих слов. Так и Апокалипсис: умный человек не станет что-то толковать, потому что он боится, чтобы то, что там написано не было истолковано неверно. Не станет ничего умалять или удалять. Однако в этой книге раскрыты тайны Судьбы Церкви и конца мира", – пояснил митрополит.

Евангелие от Иоанна Богослова

Миниатюра "Святой евангелист Иоанн Богослов" из Евангелия-тетр. 1830-е годы

После ссылки Иоанн вернулся в Ефес, где продолжал проповедовать. В Ефесе им было написано Евангелие, где он призывал всех христиан любить друг друга. Поэтому Церковь и именует Апостола Иоанна Апостолом Любви.

Его учение – что без любви человек не может приблизиться к Богу. Можно много говорить о значении любви к Богу и ближнему, но мы приведем один пример, который очень ясно показывает, насколько Иоанн любил народ, своих чад.

Случилось так, что один из его чад духовных отпал от Церкви Христовой и стал предводителем беззаконной группы людей – разбойников и убийц. И когда Иоанн узнал, он пошел искать его и, найдя его в пустыне, начал за ним бежать. Когда предводитель увидел, что бежит какой-то старик, он начал убегать. И его спросили: "Кто это?" Он видел и знал, что это Иоанн Богослов, но ему было стыдно. А Иоанн, забыв о старости и немощах, взывал: "Чадо, остановись! Христос простит твои грехи, я беру их все на себя". И разбойник, увидев слезы Иоанна, остановился, покаялся и исправил свою жизнь.

Так были написаны прекрасные слова: что для духовных людей, для апостолов, для священнослужителей – нет больше духовной радости, как видеть, что их дети ходят по стопам Заповедей Христовых. "Это действительно великая радость, великая отрада и утешение", – уверен настоятель лавры.

Смерть Иоанна Богослова

Когда Апостолу Иоанну было более 100 лет, он приготовился к своему земному отшествию. Но не количество лет имеет значение, а то, как прошли эти годы, как жизнь была прожита. Он позвал своих учеников, дал им благословение и попросил, чтобы они ископали яму крестообразно, в которую он вошел, и сказал, чтобы засыпали его землей. Скорбя в сердце своем, ученики выполнили благословение своего учителя – положили плат на голову и засыпали его тело. Были плач и рыдания, но не было его любимого ученика Прохора. И когда тот пришел, и захотел увидеть тело своего любимого учителя, то откопали могилу.

"По-видимому, у апостолов, у иудеев это было принято. Потому что мы видим, что Пресвятую Богородицу Фома тоже хотел увидеть, и когда пришли и открыли гробницу, Ее не было. Так и здесь – откопали могилу, а тела Апостола Иоанна не нашли. Но каждый год 8 мая на могиле Апостола Иоанна Богослова выступает тонким слоем прах. Это свидетельствует о том, что он как бы своей благодатью напоминает людям о том, что он присутствует и по его молитвам совершается множество чудес. По преданию, апостол Иоанн Богослов взят на небо для того, чтобы прийти с пророками Ильей и Енохом проповедовать Слово Божественной мудрости и для иудеев – в Иерусалиме", – рассказал Владыка Павел.

Потому что увидев пронзенного, сказал Сам Христос: "И остаток иудеев уверует". То есть те, которые получат разочарование по пришествии в мир антихриста, которого, к сожалению, сегодня ждут все неверующие иудеи. Но они увидят, и те, которые чистые сердцем, они хоть и далеки от истины по учению своих законоучителей, но они носят в своем сердце ту милость Божию, которая приведет их ко Христу.

О чем молятся в Иерусалимском храме

"Господь насильно не навязывается. Сегодня мы много говорим об истории, ничего о ней не зная. Потому что сегодня свидетельствует стена плача для иудеев. Но когда мы смотрим, а это западная стена Иерусалимского храма. Мы видим и читаем, что это было место для молитвы прозелитов, то есть людей, которые только приходят к вере. Сегодня иудеи молятся у нашей стены Иерусалимского храма. Потому что все святые события совершали только в Иерусалимском храме – это введение в храм Пресвятой Богородицы, Обрезание Господне, проповедь Спасителя и изгнание торгующих, это жизнь Божией Матери… Тем самым иудеи утверждают истинную правду для христиан, что это наш храм. И они, как прозелиты, не знающие правды сегодня приходят к этой стене для того, чтобы увидеть Того, от Которого они отказались – Христа", – рассказал митрополит.

Надо отметить, что Апостол Иоанн – один из трех богословов, которого знает весь мир. Апостол Иоанн, Симеон Новый Богослов и Григорий Богослов – это три человека, которые имели действительно дар увидеть мудрость и называться Богословами.

Иоанн Богослов: о чем ему молятся

Покровитель школьников и студентов, ему молятся перед поступлением, экзаменами, защитой.

Кроме того, этого святого просят об умении по-настоящему любить Бога и ближних, о благополучии в семье, о совете и любви между супругами, о вразумлении маловеров и попавших в секты и расколы.

По чудодейственным молитвам Иоанна Богослова люди излечивались от болезней, бездетные женщины обретали счастье материнства. Помогают православные молитвы к Иоанну Богослову и в нынешнее время. А подтверждением чудодейственной силы является появляющееся из его гроба благовонное миро. Появляется оно каждый год 8 мая (21 мая по новому стилю) и дает исцеление болящим.

Чудотворной молитвой апостолу Иоанну Богослову просят защиты от нападения злых духов и плохих людей.

Иоанн Богослов: молитва

О великий и всехвальный апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, наперсниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елико согрешихом от юности нашея, во всем житии нашем, делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы. Во исходе же душ наших помози нам, грешным, избавитися воздушных мытарств и вечнаго мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

***

О, великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайноведче непостижимых откровений, девственниче и возлюбленнейший наперсниче Христов Иоанне, приими со свойственным тебе милосердием нас, грешных (имена), прибегающих под твое сильное заступление и покровительство! Испроси Всещедраго Человеколюбца Христа и Бога нашего, Иже пред очесы твоими излиял еси кровь Свою дражайшую за нас, непотребных рабов Своих, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас, и да сотворит с нами по милости Своей; да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, научая нас обращати вся оная в славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего. По кончине же временныя жизни нашея да избегнем мы, святый апостоле, немилосердных истязаний, на воздушных мытарствах нас ожидающих, но да достигнем под твоим руководством и покровительством Горняго онаго Иерусалима, егоже славу во откровении ты зрел еси, а ныне наслаждаешися оныя радости, обещанныя избранным Божиим. О, великий Иоанне, сохрани вся грады и страны христианския, весь сию, храм сей, посвященный святому твоему имени, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, избави от всякия беды и напасти, и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и испроси нам Его милосердие; О, великий и непостижимый Боже, Альфо и Омего, источниче и предмете нашей веры! Се на умоление Тебе предлагаем святаго Иоанна, егоже Ты сподобил еси познати Тебе, неисповедимаго Бога, в неизреченном откровении. Приими его о нас ходатайство даруй нам исполнение прошений наших, во славу Твою: а паче всего соверши нас духовным совершенством, к наслаждению жизни нескончаемыя в Небесных Твоих обителех. О, Небесный Отче, создавый вся Владыко, Душе духов, Всесильный Царю! Коснися перстом Твоим сердец наших, да и они, растаявше, яко воск, пролиются пред Тобою, и бренная тварь духовна сотворится, в честь и славу Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

***

О великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от вся-кия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Запреты на Иоанна Богослова

В этот праздничный день разрешаются только постные блюда с растительным маслом. В народе верят, что на Иоанна Богослова запрещается резать овощи ножом, сквернословить, употреблять алкоголь, переедать и веселиться. Нельзя отказывать в помощи близким и друзьям, врать и ссориться, этот день нужно провести в любви к ближнему.

Считается, что всю работу, связанную с физическим трудом, нужно сделать в первую половину дня. Кроме того, в этот день обязательно нужно посетить храм и помолиться, а также помянуть мертвых.

Источник: vesti.ua