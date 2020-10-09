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Сидеть дома в выходные призвал россиян Минздрав, чтобы не заразиться

21:38 09.10.2020 Фото: pexels.com
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"В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта", заявили ведомстве.

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Минздрав призвал россиян оставаться дома в выходные
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Минздрав рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19, заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

"В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта", — сказал Кузнецов журналистам.

Он напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости коронавирусом.

"Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших", - подчеркнул Кузнецов.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России заразились 1 260 112 человек, из них более 22 тысяч погибли, свыше миллиона вылечились. В мире, согласно статистике ВОЗ, число заболевших COVID-19 движется к 36 миллионам, как минимум миллион из них умерли.

Среди наиболее подверженных инфекции стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — США, Индия и Бразилия.

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