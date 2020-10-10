Сколько заразившихся COVID-19 выявили в Бердске на 10 октября 2020

Выздоровели после диагноза "коронавирусная инфекция" и выписались 322 бердчанина за все время пандемии.

За неделю в Бердске выявили 11 новых зараженных ковидом

По данным оперативного штаба, на 10 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 584 жителя города, из них детей - 311.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 322 пациента. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 297 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 10 октября, выявили одного нового пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 339 случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, за неделю в городе выявили 11 заразившихся коронавирусной инфекцией.