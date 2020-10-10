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Умер футболист сборной России и "Спартака" Василий Кульков

16:40 10.10.2020 Фото: championat.com
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Он переболел коронавирусом и ему должны были делать операцию, связанную с онкологическим заболеванием. Бывший спортсмен скончался в реанимации. Ему было 54 года.

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В составе сборной СССР Василий Кульков провел 20 матчей, за сборную России - 21 матч, в которых забил пять голов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В субботу, 10 октября, стало известно о смерти Василия Кулькова, известного в прошлом российского футболиста. Как сообщила его жена Елена Махарадзе, бывший игрок сборной России и московского "Спартака" скончался в реанимации.

Как сообщает "Чемпионат", Кульков переболел коронавирусом и ему должны были делать операцию, связанную с онкологическим заболеванием.

Василий Кульков становился чемпионом СССР в составе "Спартака". Также он выступал за португальские клубы "Бенфика" и "Порту", а также российские "Зенит" и "Крылья Советов".

В составе сборной СССР провел 20 матчей, за сборную России - 21 матч, в которых забил пять голов.

коронавирус матч онкологи скончался футболист Василий Кульков
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