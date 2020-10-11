Ковид бьет рекорды: Выявили свыше 13,5 тыс. заразившихся за сутки на 11 октября в России

За минувшие сутки в России выявили 13 634 новых случая COVID-19 — уже третий день подряд это значение выше майского пика заболеваемости, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 11 октября.
При этом у 3587 человек (26,3 процента) заболевание протекает без симптомов.
Накануне в России отмечалось 12 846 случаев, а днем ранее — 12 126, тогда как пик 11 мая составлял 11 656 случаев. Темпы прироста за сутки выросли до 1,1 процента.
Новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4501 (днем ранее было 4105). В Санкт-Петербурге выявили 528 инфицированных, в Подмосковье — 419, в Ростовской области — 272, Нижегородской — 262, Архангельской — 246, Свердловской — 209, Воронежской — 203. Минимальные показатели отмечены на Чукотке, где за сутки заболел один человек, в Ненецком автономном округе, где их трое, и в Чечне, где заразились семь человек.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 1 298 718 человек. Умерли за все время 22 597 пациентов, вылечились — 1 020 442.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 36,7 миллиона инфицированных, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 7,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Испания, Аргентина, Перу, Мексика и ЮАР.