Ковид бьет рекорды: Выявили свыше 13,5 тыс. заразившихся за сутки на 11 октября в России

Уже третий день подряд прирост заболевших выше майского пика заболеваемости. Умерли за минувшие 24 часа 149 человек, выписались из больниц 4240.

В России за сутки выявили 13 634 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 13 634 новых случая COVID-19 — уже третий день подряд это значение выше майского пика заболеваемости, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 11 октября.

При этом у 3587 человек (26,3 процента) заболевание протекает без симптомов.

Накануне в России отмечалось 12 846 случаев, а днем ранее — 12 126, тогда как пик 11 мая составлял 11 656 случаев. Темпы прироста за сутки выросли до 1,1 процента.



Умерли за минувшие сутки 149 человек, выписались из больниц 4240.

Новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4501 (днем ранее было 4105). В Санкт-Петербурге выявили 528 инфицированных, в Подмосковье — 419, в Ростовской области — 272, Нижегородской — 262, Архангельской — 246, Свердловской — 209, Воронежской — 203. Минимальные показатели отмечены на Чукотке, где за сутки заболел один человек, в Ненецком автономном округе, где их трое, и в Чечне, где заразились семь человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 1 298 718 человек. Умерли за все время 22 597 пациентов, вылечились — 1 020 442.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 36,7 миллиона инфицированных, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 7,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Испания, Аргентина, Перу, Мексика и ЮАР.