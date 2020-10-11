11.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Очереди "скорых" у ковидных госпиталей объяснили в оперативном штабе Новосибирска

18:33 11.10.2020
0

Нагрузка на скорую помощь возросла в связи с ростом заразившихся коронавирусом. Кроме того, машины и пациентов пропускают по особым правилам.

% name% title
Очевидцы сообщали об очередях автомобилей скорой медицинской помощи у городской больницы №3
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Очереди "скорых" у ковидных госпиталей объяснили в оперативном штабе НовосибирскаКогда случится пик заболеваемости COVID-19 в России во вторую волну?Ещё 72 новостей

В оперативном штабе региона в воскресенье прокомментировали участившиеся сообщения об очередях машин скорой медицинской помощи у городской больницы №3 в Новосибирске.

На днях очевидцы сообщали об очередях автомобилей скорой медицинской помощи у городской больницы №3, перепрофилированной на прием больных коронавирусом пациентов. В оперативном штабе региона пояснили, с чем связано ожидание.

"В связи с распространяемой в СМИ информацией об очередях автомобилей скорой медицинской помощи у городской больницы №3 оперативный штаб региона напоминает, что приемные покои инфекционных госпиталей работают по строго утвержденным протоколам с обязательной дезинфекцией автомобилей, помещений, сменой и утилизацией средств индивидуальной защиты медицинских работников", — рассказали в оперштабе 11 октября.

В последнее время из-за роста числа зараженных коронавирусом нагрузка на сотрудников скорой помощи возросла. В сутки инфекционные бригады обслуживают до 180 вызовов. Приоритет отдают экстренным случаям, когда есть угроза жизни.

коронавирус нагрузка оперштаб очередь скорая помощь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В чем сегодня хранить свои сбережения? Мнение банкира
21:17 11-10-2020
В чем сегодня хранить свои сбережения? Мнение банкира
Колготки для мышей: Какие материалы помогут защитить деревья от грызунов?
21:10 11-10-2020
Колготки для мышей: Какие материалы помогут защитить деревья от грызунов?
На ночном параде КНДР показала баллистическую ракету «Пуккыксон 4-А»
20:58 11-10-2020
На ночном параде КНДР показала баллистическую ракету «Пуккыксон 4-А»
Условие перевода школ на удалёнку назвала глава Роспотребнадзора
20:42 11-10-2020
Условие перевода школ на удалёнку назвала глава Роспотребнадзора
БердскУбил супругу главврача Искитима Людмилу Кайгородову, возможно, ограбивший почту на 5,6 млн рублей в 2012 году
18:54 11-10-2020
Убил супругу главврача Искитима Людмилу Кайгородову, возможно, ограбивший почту на 5,6 млн рублей в 2012 году
Очереди "скорых" у ковидных госпиталей объяснили в оперативном штабе Новосибирска
18:33 11-10-2020
Очереди
Что подарили Путину внуки на 68-летие? 1
18:12 11-10-2020
Что подарили Путину внуки на 68-летие?
Когда случится пик заболеваемости COVID-19 в России во вторую волну?
17:51 11-10-2020
Когда случится пик заболеваемости COVID-19 в России во вторую волну?
Умерла в больнице 3-месячная девочка: Через полгода возбудил дело СК в Новосибирской области
17:33 11-10-2020
Умерла в больнице 3-месячная девочка: Через полгода возбудил дело СК в Новосибирской области
Групповую оргию прямо на алтаре устроил священник. Случайный прохожий снял на видео
17:17 11-10-2020
Групповую оргию прямо на алтаре устроил священник. Случайный прохожий снял на видео