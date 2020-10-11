Очереди "скорых" у ковидных госпиталей объяснили в оперативном штабе Новосибирска

Нагрузка на скорую помощь возросла в связи с ростом заразившихся коронавирусом. Кроме того, машины и пациентов пропускают по особым правилам.

Очевидцы сообщали об очередях автомобилей скорой медицинской помощи у городской больницы №3

В оперативном штабе региона в воскресенье прокомментировали участившиеся сообщения об очередях машин скорой медицинской помощи у городской больницы №3 в Новосибирске.

На днях очевидцы сообщали об очередях автомобилей скорой медицинской помощи у городской больницы №3, перепрофилированной на прием больных коронавирусом пациентов. В оперативном штабе региона пояснили, с чем связано ожидание.

"В связи с распространяемой в СМИ информацией об очередях автомобилей скорой медицинской помощи у городской больницы №3 оперативный штаб региона напоминает, что приемные покои инфекционных госпиталей работают по строго утвержденным протоколам с обязательной дезинфекцией автомобилей, помещений, сменой и утилизацией средств индивидуальной защиты медицинских работников", — рассказали в оперштабе 11 октября.

В последнее время из-за роста числа зараженных коронавирусом нагрузка на сотрудников скорой помощи возросла. В сутки инфекционные бригады обслуживают до 180 вызовов. Приоритет отдают экстренным случаям, когда есть угроза жизни.