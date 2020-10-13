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В двух герметичных пакетах и закрытом гробу хоронят погибших от коронавируса в Бердске. Попрощаться позовут не всех

14:07 13.10.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Сверху пакеты еще подвергаются санобработке. Сотрудники, проводящие работы по захоронению, должны быть в средствах защиты, - отметил директор ритуальной компании "Обелиск" Бердска Александр Батырский.

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Похоронят в закрытых гробах умерших от коронавируса в регионе и Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Как хоронят погибших от коронавируса? Ответ на этот вопрос узнавал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, главный патологоанатом региона Александр Надеев рассказывал, что переболевших COVID-19 должны хоронить в закрытом гробу. По этой процедуре есть рекомендации Минздрава.

Открыть крышку гроба и проститься не разрешат, отметил Надеев. Такие правила были установлены в самом начале пандемии. Изменилось ли что-то со временем?

- Ничего не изменилось. По рекомендациям гроб должен быть закрыт, - рассказал Александр Петрович 12 октября.

Также напомним, что главный патологоанатом отмечал, что способ захоронения выбирают родственники умершего.

- Погребение в землю или кремация – способ захоронения выбирают по предсмертной воле умершего или его родственников.

Он необязательно должен быть запаян, утонил патологоанатом. Но открыть крышку, подержать за руку умершего родственники не могут.

Директор ритуальной компании "Обелиск" Бердска Александр Батырский рассказал, что по захоронению переболевших коронавирусом есть много правил со стороны двух организаций Минздрава и Роспотребнадзора.

- Умершие от коронавируса помещаются в два герметичных пакета, сверху еще проводится санобработка. Сотрудники ,проводящие работы по захоронению, должны быть в средствах защиты, - отметил Александр Харитонович 12 октября.

Также он подчеркнул, что похороны для таких умерших стараются проводить немноголюдные.

- Мы объясняем родственникам, что не должно быть большого скопления людей. Что это важно для их же здоровья, - рассказал Батырский.

Пришедшие попрощаться также должны быть в средствах защиты.

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