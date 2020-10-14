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Умер Анатолий Москвитин, бывший замдиректора Бердского электромеханического завода

18:22 14.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ему было 72 года. Для редакции "Курьер. Среда. Бердск", которой он был настоящим другом, как и для многих бердчан, особенно работников БЭМЗа, это невосполнимая утрата.

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Анатолий Москвитин. 10.01.1948-14.10.2020
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер Анатолий Москвитин, бывший замдиректора Бердского электромеханического заводаВ двух герметичных пакетах и закрытом гробу хоронят погибших от коронавируса в Бердске. Попрощаться позовут не всехЕщё 454 новостей

Сегодня, 14 октября, на 73 году жизни скончался Москвитин Анатолий Владимирович - известный в Бердске человек. Он много лет своей жизни отдал Бердскому электромеханическому заводу. Много лет был депутатом горсовета Бердска.  В последние годы возглавлял бердское отделение страховой компании ППФ.

Многие бердчане знали его по БЭМЗу, где он прошел большой путь от работы в цеху №50 до замдиректора по кадрам и безопасности. И всегда Анатолий Владимирович был чутким и внимательным, ответственным и надежным человеком и производственником.

Долгие годы он был другом редакции "Курьер. Среда. Бердск". Поэтому для нас его уход это поистине невосполнимая утрата. Мы скорбим вместе с его родными и близкими. И выражаем им искренние соболезнования. Память о Москвитине Анатолии Владимировиче навсегда останется в наших сердцах.

О дате прощания с прекрасным человеком и хорошим другом мы сообщим дополнительно.

скончался соболезнования утрата Анатолий Москвитин
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Выражаем соболезнования родным и близким

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