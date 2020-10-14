Умер Анатолий Москвитин, бывший замдиректора Бердского электромеханического завода

Сегодня, 14 октября, на 73 году жизни скончался Москвитин Анатолий Владимирович - известный в Бердске человек. Он много лет своей жизни отдал Бердскому электромеханическому заводу. Много лет был депутатом горсовета Бердска. В последние годы возглавлял бердское отделение страховой компании ППФ.
Многие бердчане знали его по БЭМЗу, где он прошел большой путь от работы в цеху №50 до замдиректора по кадрам и безопасности. И всегда Анатолий Владимирович был чутким и внимательным, ответственным и надежным человеком и производственником.
Долгие годы он был другом редакции "Курьер. Среда. Бердск". Поэтому для нас его уход это поистине невосполнимая утрата. Мы скорбим вместе с его родными и близкими. И выражаем им искренние соболезнования. Память о Москвитине Анатолии Владимировиче навсегда останется в наших сердцах.
О дате прощания с прекрасным человеком и хорошим другом мы сообщим дополнительно.