Умер Анатолий Москвитин, бывший замдиректора Бердского электромеханического завода

Ему было 72 года. Для редакции "Курьер. Среда. Бердск", которой он был настоящим другом, как и для многих бердчан, особенно работников БЭМЗа, это невосполнимая утрата.

Анатолий Москвитин. 10.01.1948-14.10.2020

Сегодня, 14 октября, на 73 году жизни скончался Москвитин Анатолий Владимирович - известный в Бердске человек. Он много лет своей жизни отдал Бердскому электромеханическому заводу. Много лет был депутатом горсовета Бердска. В последние годы возглавлял бердское отделение страховой компании ППФ.

Многие бердчане знали его по БЭМЗу, где он прошел большой путь от работы в цеху №50 до замдиректора по кадрам и безопасности. И всегда Анатолий Владимирович был чутким и внимательным, ответственным и надежным человеком и производственником.

Долгие годы он был другом редакции "Курьер. Среда. Бердск". Поэтому для нас его уход это поистине невосполнимая утрата. Мы скорбим вместе с его родными и близкими. И выражаем им искренние соболезнования. Память о Москвитине Анатолии Владимировиче навсегда останется в наших сердцах.

О дате прощания с прекрасным человеком и хорошим другом мы сообщим дополнительно.