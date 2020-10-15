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Наказал 4 нарушителей масочного режима суд Бердска. Где их поймали?

13:30 15.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всем четверым вынесено предупреждение. При повторном нарушении граждане могут получить штраф - от 1000 до 30 тысяч рублей.

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Безмасочники наказаны в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Лишь 2 маски за 6 месяцев пандемии износила жительница Новосибирска. Осеменили прыщи из-за маски лица девушек в Бердске. Как носите маску вы?Наказал 4 нарушителей масочного режима суд Бердска. Где их поймали?Ещё 111 новостей

14 октября Бердский городской суд признал виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, троих жителей Бердска и одного жителя Искитимского района.

Так, в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно - находились без гигиенических масок в общественных местах.

Одного нарушителя нашли на остановке общественного транспорта, троих - в магазинах. Всем четверым вынесено предупреждение. При повторном нарушении граждане могут получить штраф - от 1000 до 30 тысяч рублей.

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