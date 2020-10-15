Наказал 4 нарушителей масочного режима суд Бердска. Где их поймали?

Всем четверым вынесено предупреждение. При повторном нарушении граждане могут получить штраф - от 1000 до 30 тысяч рублей.

Безмасочники наказаны в Бердске

14 октября Бердский городской суд признал виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, троих жителей Бердска и одного жителя Искитимского района.

Так, в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно - находились без гигиенических масок в общественных местах.

Одного нарушителя нашли на остановке общественного транспорта, троих - в магазинах. Всем четверым вынесено предупреждение. При повторном нарушении граждане могут получить штраф - от 1000 до 30 тысяч рублей.