Прощай, наш дорогой шеф: Каким был Анатолий Москвитин, вспоминают работавшие с ним в Бердске

Москвитин скончался 14 октября на 73-м году жизни. Это стало настоящим ударом для тех, кто его знал, с кем он дружил, кому дал путевку в жизнь и изменил судьбу: "Как будто умер член семьи". Он совмещал в себе знания политолога, опыт управленца с человеческим отношением к людям.

В отделе кадров БЭМЗа. 2003 год. Анатолия Владимировича Москвитина всегда называли "шеф" или "наш шеф"

Смерть Анатолия Москвитина стала для бердчан и всех, кто его знал, неожиданным и трагическим известием. Да, он болел в последнее время, дважды лежал в больнице, но ничто не предвещало беды. Да, он был противоречивым и неоднозначным человеком, но его заслуги и достижения перед Бердским электромеханическим заводом и городом несомненны и не подлежат забвению. Умер Человек с большой буквы, умевший работать и дружить, быть лидером и генератором идей, оставивший навсегда добрую память о себе.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Анатолий Владимирович скончался 14 октября. 10 января 2020 года ему исполнилось 72 года. Он только год назад отошел от дел, но строил планы и до последних дней оставался активным и жизнелюбивым.

Всех заводчан знал в лицо

Таким, работоспособным и неравнодушным к жизни и людям, вспоминает Анатолия Москвитина председатель совета директоров Бердского электромеханического завода Виктор Осин. Они проработали вместе не один десяток лет.

- Я его знаю с 1987 года. Я знаю его и как секретаря партийной организации завода, и как заместителя директора. Но и когда он ушел в страховую компанию, мы встречались и обменивались мнениями. Самое главное, что вспоминается — это забота о людях. В свое время на БЭМЗе работало около 10 тыс. человек. Но Анатолий Владимирович многих знал не просто в лицо, а по имени и отчеству, их биографию, семьи. И второе — он, конечно, был предан заводу. Даже когда он ушел, всегда возвращался в заводской коллектив, где его вспоминают только с добром. Его человеческие качества были на очень высоком уровне, - высказался в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Константинович.

Он никак не ожидал, что Москвитин уйдет из жизни так рано. Хотя знал, что в последнее время его подводило здоровье, «сердечко пошаливало». Но это нисколько не изменило отношение к жизни самого Анатолия Владимировича.

- У него всегда была активная жизненная позиция, которая с возрастом нисколько не изменилась. Он хотел сделать и то, и то, и это. И оптимизм он сохранил до конца своих дней. Он никогда не стонал — все нормально, отвечал. Постоянно только такие разговоры, - вспоминает Осин, ругая себя за то, что редко созванивались и встречались в последнее время.

Счастье от общения с лучшим управленцем и надежным другом

Главного редактора «Курьер. Среда. Бердск» Галину Коморникову с Анатолием Москвитиным связывала 20-летняя дружба. Именно он повернул ее судьбу в том направлении, которое стало главным делом жизни.

- За ним стоит огромный пласт конкретных людей, которым он реально помог в жизни. Анатолий Владимирович был из той категории людей, которые безусловно протянут руку помощи, что бы у тебя не случилось. Несмотря на разницу в возрасте, нас связывала настоящая дружба. Она не всегда была видимой, но бэмзовская команда могла приехать к нему в гости, мы спрашивали у него совета, прислушивались к его мнению — оно было нам интересным и важным. И это общение приносило минуты счастья. Мы чувствовали истинный интерес к тому, что происходит в твоей жизни, поэтому все делились с Анатолием Владимировичем самым сокровенным, - рассказала Галина Коморникова.

По ее словам, не всегда суждения Москвитина совпадали с ее собственными взглядами, но он умел слышать другого и уважал его мнение. Через Москвитина в ее жизни появился БЭМЗ, где она работала в заводской газете «Рабочее знамя». Это событие стало толчком к созданию собственного медийного бизнеса.

Коморникова считает его одним из лучших управленцев, которому следовало делиться своим богатейшим опытом:

- Он как никто слышал и чувствовал людей, принимал решения не с наскока, а после скрупулезного анализа. Возможно, сказалась партийная школа. Но, на мой взгляд, современным управленцам этого не хватает. Если бы создали «Школу Москвитина» - как руководить людьми, она точно имела бы большой успех. Но эта моя мечта, увы, осталась нереализованной.

-В его последний день рождения, 10 января, мы приезжали к Анатолию Владимировичу, он сам приготовил необыкновенно вкусное мясо по собственному секретному рецепту.

Мы долго разговаривали. Видимо, он уже немного пришел в себя после смерти супруги, которая стала для него трагедией, и по-новому взглянул на жизнь: сказал, что будет путешествовать, получать новые впечатления. Наверное, он чувствовал себя одиноким, но в то же время у него была воля, тяга к жизни. Ведь у него есть сын, внуки, родные и друзья, которые его любят и ценят, было ради чего жить. Но, к сожалению, пришел срок, - вспоминает Галина Коморникова.

Она последний раз общалась с Анатолием Владимировичем в конце сентября, когда он лежал в больнице. Он воодушевился идеей Коморниковой написать книгу воспоминаний о Бердском электромеханическом заводе.

- К сожалению, этот проект, который можно было бы публиковать на сайте и который, безусловно, был бы многим интересен, тоже не осуществился. Мы долгие годы были связаны и семьями. Он отлично знал моего мужа, на его глазах рос наш сын. Я очень сожалею. Мне больно от этой утраты. Выражаю свои соболезнования его сыну и близким, всем, кто с ним работал. У него были недостатки. Но они настолько мизерны по сравнению с его достоинствами. Для меня это действительно большая личная трагедия. Мне его будет очень не хватать по жизни, - высказалась Галина Коморникова.

Дал путевку в жизнь и стал примером

Председатель профсоюзного комитета БЭМЗа Елена Синицына считает счастьем и большой удачей, что в ее жизни 25 лет назад появился Анатолий Москвитин.

- Последний раз мы с ним созванивались в августе. Я спросила, почему голос сиплый. Говорит, песни громко пели на День Победы, горло болит. На здоровье он никогда не жаловался, - сожалеет Елена, что так и не пришлось встретиться.

Планировали традиционную встречу в середине октября: в гостеприимном доме Москвитина каждый год в день кадровика собирались те, кто работал под его началом на БЭМЗе. Не дожил Анатолий Владимирович до очередной даты...

- Это тот редкий случай, когда заводская дружба сохранилась. Он всех нас объединял, приглашал в гости. Стыдно, конечно, что за лето так и не собрались. Но все заняты, да и коронавирус сказался... - рассказал Елена.

Она много лет работала секретарем Москвитина, когда тот был заместителем директора завода по кадрам и безопасности. Во время первых выборов Виктора Осина в депутаты Заксообрания Новосибирской области Анатолий Владимирович возглавил его штаб и успешно довел кандидата до победы. После избрания он предложил Елену в качестве помощника депутата.

- Москвитин дал мне путевку в жизнь. Эта ключевая фраза определяет наши с ним отношения. Он разглядел во мне то, что другие не видели. В следующую избирательную компанию Осина я уже была его доверенным лицом, мне поручили распоряжаться финансами, что очень ответственно. Видимо, не ошибся во мне Анатолий Владимирович. Он был моим старшим товарищем, к которому всегда можно было обратиться за помощью, спросить совета, даже когда он уже не работал на БЭМЗе, - ответила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Синицына.

Она считает Анатолия Москвитина политологом от Бога и тонким психологом. Он мгновенно чувствовал, что в коллективе возникла проблемы, накалена обстановка. И мог быстро снять напряжение, выяснить, что произошло.

- Я это взяла себе на заметку — собирать людей, чтобы они общались в неформальной обстановке, умели договариваться. Семья Москвитиных всегда было примером для нас с мужем. Мы общались не только как коллеги по работе. Альбина Ивановна (супруга Москвитина - прим. ред.) нас принимала в своем хлебосольном доме как своих родных . И теперь я не понимаю, как мы будем без него жить, - со слезами говорит Елена.

В день смерти Анатолия Владимировича она написала в «Одноклассниках»: прощай, наш дорогой шеф. Так его называли коллеги, тем самым высказывая ему искреннее уважение, преклоняясь перед его авторитетом.

Вместе с комсомольских времен

Людмиле Чуркиной, депутату горсовета Бердска и директору бердского Дворца культуры «Родина», который строил БЭМЗ, тоже довелось бок о бок работать с Анатолием Москвитиным не один десяток лет — еще с комсомольских времен. Ее повергло в шок известие о кончине Анатолия Владимировича.

- Когда он был депутатом, возглавлял в горсовете комитет по законодательству. И в этой сфере деятельности, и на заводе он всегда очень ответственно относился к любому делу. Он профессионал с прекрасным образованием и богатым опытом. Всегда отличался человеческим отношением к окружающим, был очень хорошим другом. Такая печальная новость! Очень рано ушел. Ему еще жить и жить. Я очень переживаю, с этим трудно примириться, - поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Ивановна.

Она не исключает, что Москвитина подкосила смерть жены в августе 2018 года, с которой у них была прекрасная семья, основанная на любви и чутком отношении друг к другу.

Людмила Чуркина уверена, что Анатолия Владимировича без ложной скромности можно назвать выдающимся человеком. И не только в силу должностей, которые он занимал. Он был не только хорошим руководителем, но и был способен целиком отдавать себя людям. А такие качества присущи единицам. Людмила Ивановна уверена, что не найдется ни одного человека, кто бы сказал о Москвитине плохо. Вся его жизнь была посвящена людям — заводчанам, сотрудникам страхового агентства, бердчанам, друзьям, всем, кто встречался на его пути.

Он сделал агентство с нуля

Последние 10 лет жизни Анатолия Москвитина были связаны с агентством страхования жизни ППФ. И только в июле 2019-го он ушел на пенсию, передав бразды правления Марине Чащиной.

- Анатолий Владимирович был очень мудрый и суперпорядочный. Это был очень талантливый руководитель, который с нуля создал агентство, выпестовал его, создал команду. При том, что 99% сотрудников — это женщины, люди состоявшиеся, с высшим образованием. Таким штатом непросто управлять. А он мог, благодаря его замечательным качествам. Он пользовался огромным уважением, к его мнению всегда прислушивались, за ним хотели идти. Ни разу не было такого, чтобы он не выполнил своих обещаний, - рассказала Марина Чащина о своем шефе, как его называли сотрудники, отдавая дань авторитету прекрасного руководителя.

Доказательством тому служит и тот факт, что созданное Москвитиным в Бердске агентство «301» завоевало серьезные позиции в рамках компании "ППФ - страхование жизни". Когда в 2009 году агентство открылось в Бердске, многие с недоверием удивились, поскольку до сих пор отделения создавались в городах-миллионниках. Но Москвитину удалось сделать так, что его детище заняло 15-е место по всей России среди почти 120 аналогичных агентств.

- Это безусловная заслуга Анатолия Владимировича, - констатирует Марина Чащина.

В июле 2019-го Москвитин принял осознанное решение уйти на пенсию. Но связь не прерывалась. Он собирался в октябре поехать на Алтай со своим бывшим коллективом. 3 октября в День страховщика он всех поздравил.

- Анатолий Владимирович прислал аудиопоздравление. Это было очень трогательно. Он для каждого нашел свои слова. Нередко заезжал к нам в офис. Мы приезжали к нему в гости. Он все говорил, что на пенсии у него восстановилась работа сердца, пульс начал правильно биться — шутил, что нет нервотрепки. И, кстати, он никогда не жаловался на здоровье, не любил этим привлекать к себе внимание. Без ложной скромности могу сказать, что после смерти его любимой жены, мы стали для него семьей, - отметила Марина.

Прощай, наш дорогой шеф!

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